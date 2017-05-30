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30 мая 2017, 20:01 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Фавр возглавит «Боруссию» после ухода Тухеля

Новым главным тренером дортмундской «Боруссии» станет наставник «Ниццы» Люсьен Фавр. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Новым главным тренером дортмундской <span class=error>Боруссии</span> станет наставник Ниццы <span class=error>Люсьен</span> <span class=error>Фавр</span>. Об этом сообщают немецкие СМИ. Увеличить
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Как информирует Kicker, «Боруссия» уже договорилась о контракт с Фавром. При этом его соглашение с «Ниццей» действует до 2019 года, поэтому «Боруссии» придется заплатить пять миллионов евро за досрочное расторжение контракта.

Напомним, ранее пост главного тренера дортмундской «Боруссии» покинул Томас Тухель. Под руководством 59-летнего Фавра «Ницца» заняла третье место в чемпионате Франции и завоевала право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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