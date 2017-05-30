Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29922132/
30 мая 2017, 19:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Генк» выкупил у «Шахтёра» права на полузащитника Малиновского

Донецкий «Шахтёр» на своём официальном сайте объявил о достигнутой договорённости с «Генком» о переходе полузащитника Руслана Малиновского в бельгийский клуб.

Донецкий Шахтёр на своём официальном сайте объявил о достигнутой договорённости с <span class=error>Генком</span> о переходе полузащитника Руслана <span class=error>Малиновского</span> в бельгийский клуб. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Футболист «горняков» и сборной Украины выступал за «Генк» на правах аренды с января 2016 года. Бельгийский клуб воспользовался опцией выкупа прав на 24-летнего игрока и подписал с ним контракт сроком на четыре года.

«Шахтёр» благодарит воспитанника академии за годы, проведённые в структуре клуба, и желает ему успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.

В составе «Генка» Малиновский провёл 41 матч, забил семь голов и сделал 11 голевых передач.

Генк
Новости Матчи Состав Статистика
Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото