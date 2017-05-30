Гризманн сообщил «Атлетико», что хочет покинуть клуб
Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн сообщил руководству клуба о желании уйти ближайшим летом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на испанские СМИ.
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Напомним, что Гризманн, по данным британской прессы, является главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне 26-летний Антуан Гризманн провел 53 матча за «Атлетико» и забил 26 мячей при 12 голевых передачах.
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