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30 мая 2017, 19:24 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Гризманн сообщил «Атлетико», что хочет покинуть клуб

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн сообщил руководству клуба о желании уйти ближайшим летом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на испанские СМИ.

Форвард мадридского <span class=error>Атлетико</span> Антуан Гризманн сообщил руководству клуба о желании уйти ближайшим летом. Об этом сообщает Daily <span class=error>Mail</span> со ссылкой на испанские СМИ. Увеличить
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Напомним, что Гризманн, по данным британской прессы, является главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне 26-летний Антуан Гризманн провел 53 матча за «Атлетико» и забил 26 мячей при 12 голевых передачах.

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