Почему Тухель уходит из «Боруссии»?
Дортмундская «Боруссия» и тренер Томас Тухель, у которого был контракт до 2018 года, расстаются.
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Видимо, что-то случилось...
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Решение было принято после беседы с участием босса клуба Ватцке, спортивного директора Цорка, самого Тухеля и его советника Майнкинга. Напомним, только в субботу
Несмотря на грандиозную перестройку, Тухелю удалось наладить толковую интересную игру, его подопечные нередко показывали современный, динамичный футбол. Достаточно сказать, что в групповом турнире Лиги чемпионов дортмундцы заняли первое место, обойдя мадридский «Реал». А в сезоне-2015/2016, когда тренер только принял «Боруссию», она финишировала в бундеслиге второй, собрав рекордное для
Тогда почему тренер уходит? Главным образом
Кто примет наследство Тухеля в «Боруссии»? На данный момент самый вероятный кандидат — 59-летний швейцарец Люсьен Фавр. Бывший тренер «Герты» и менхенгладбахской «Боруссии» только прошлым летом принял «Ниццу» и сенсационно вывел ее во французском чемпионате на третье место. .
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