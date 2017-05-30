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30 мая 2017, 18:23 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Почему Тухель уходит из «Боруссии»?

Дортмундская «Боруссия» и тренер Томас Тухель, у которого был контракт до 2018 года, расстаются.

Дортмундская <span class=error>Боруссия</span> и тренер Томас <span class=error>Тухель</span> у которого был контракт до 2018 года расстаются. Увеличить
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Решение было принято после беседы с участием босса клуба Ватцке, спортивного директора Цорка, самого Тухеля и его советника Майнкинга. Напомним, только в субботу желто-черные, одолев в финале Кубка Германии франкфуртский «Айнтрахт» (2:1), взяли первый за последние 5 лет трофей. Кроме того команда выполнила задачу на сезон — финишировала в бундеслиге третьей, а это значит, напрямую попала в групповой турнир следующей Лиги чемпионов. И это при том, что прошлым летом «Боруссию» покинули ее лидеры Хуммельс, Мхитарян, Гюндоган, вместо которых в команду пришла большая группа молодых, одаренных, однако не слишком опытных игроков.

Несмотря на грандиозную перестройку, Тухелю удалось наладить толковую интересную игру, его подопечные нередко показывали современный, динамичный футбол. Достаточно сказать, что в групповом турнире Лиги чемпионов дортмундцы заняли первое место, обойдя мадридский «Реал». А в сезоне-2015/2016, когда тренер только принял «Боруссию», она финишировала в бундеслиге второй, собрав рекордное для вице-чемпионов Германии количество очков — 78. Всего же за два года желто-черные набирали под началом Тухеля в среднем за матч 2,09 очка, что является лучшим результатом среди всех наставников, когда-либо возглавлявших дортмундцев.

Тогда почему тренер уходит? Главным образом из-за сложившейся в клубе непростой атмосферы. После финала Кубка Тухель повторял, что охотно доработал бы в команде до конца контракта. Но увы… Еще три с лишним недели назад, оценивая ситуацию в связи с переносом на день первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Монако» (напомним, у командного автобуса «Боруссии» прогремели взрывы, а защитник Бартра получил ранение в руку), Ватцке впервые публично заявил о разногласиях с Тухелем. Впрочем, о том, что они существуют, поговаривали еще за несколько месяцев до этого. Вообще, натянутые отношения сложились у тренера со многими в клубе — причем на разных его этажах. После недавней победы в Кубке Германии тренера критиковал и капитан команды Шмельцер — за то, что Тухель, даже несмотря на травму опорника Вайгля, перед финалом с «Айнтрахтом» неожиданно не включил в заявку Нури Шахина.

Кто примет наследство Тухеля в «Боруссии»? На данный момент самый вероятный кандидат — 59-летний швейцарец Люсьен Фавр. Бывший тренер «Герты» и менхенгладбахской «Боруссии» только прошлым летом принял «Ниццу» и сенсационно вывел ее во французском чемпионате на третье место. ​.

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«Боруссия» осталась без тренера

«Боруссия» осталась без тренера

30 мая Томас Тухель был уволен с поста главного тренера дортмундской «Боруссии». Действующее соглашение специалиста с клубом было рассчитано до лета 2018 года, поэтому за досрочное расторжение контракта немец получит от «шмелей» денежную компенсацию в размере €2 млн.
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