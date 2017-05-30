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30 мая 2017, 17:31 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Милан» продлил контракт с главным тренером Винченцо Монтеллой до 2019 года

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. Итальянский футбольный клуб «Милан» продлил контракт с главным тренером команды Винченцо Монтеллой до 30 июня 2019 года, сообщается на официальном сайте «россонери».

Монтелла возглавил «Милан» в 2016 году и выиграл с ним Суперкубок Италии.

В сезоне-2016/17 «Милан» занял 6-е место в чемпионате Италии и сыграет в квалификационном турнире Лиги Европы.

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