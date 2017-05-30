«Боруссия» осталась без тренера
30 мая Томас Тухель был уволен с поста главного тренера дортмундской «Боруссии». Действующее соглашение специалиста с клубом было рассчитано до лета 2018 года, поэтому за досрочное расторжение контракта немец получит от «шмелей» денежную компенсацию в размере €2 млн.
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Главный тренер дортмундской Боруссии Томас Тухель уволен со своего поста. Это произошло спустя три дня после победы «шмелей» в финале Кубка Германии над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1). Решение об отставке 43-летнего специалиста было принято после встречи между тренером, председателем правления
«Я благодарен за два красивых, насыщенных событиями и захватывающих года. Жаль, что наше сотрудничество не продолжилось», — написал Тухель в своем твиттере.
Слухи о возможном увольнении Томаса Тухеля с поста тренера «Боруссии» всплывали в прессе уже давно.
Еще в начале мая появилась информация, что специалист может покинуть стан «шмелей»
Тренер остался недоволен тем, что матч был назначен на следующий день после случившегося. Решение о переносе принимали Ватцке и президент клуба Райнхард Раубаль без участия Тухеля.
«Сейчас нам важно спокойно сконцентрироваться на самом важном и существенном. Также на таких вещах, как стратегия, общение и доверие.
В «Боруссии» не обсуждают вопрос Тухеля публично, — сказал тогда спортивный директор клуба Михаэль Цорк.
Президент «Боруссии» Райнхард Раубаль, комментируя сложившуюся ситуацию, ясно дал понять, что Вацке в своих действиях был прав.
«Нужно было принимать быстрое решение и сообщить об этом. Мы получили информацию, что все относительно спокойно. А о серьезности травм Бартры мы узнали лишь вечером. На следующий день все получили право высказаться относительно сроков проведения игры с «Монако». В том числе и Тухель.
Что же касается Ватцке, то давно известно, что в сложных ситуациях он думает не о себе, а о клубе, — цитирует функционера Bild.
Спортивный директор немецкого футбольного клуба «РБ Лейпциг» Ральф Рангник встал на сторону тренера и заявил, что не ухотел бы ухода Тухеля из «Боруссии».
«Тухель? Я буду всюду защищать его. До сих пор он работал отлично. После Клоппа работать в “Боруссии” не самое благодарное дело. Хочу, чтобы он остался в клубе», — приводит его слова Sportbuzzer.
Разумеется, после появления слухов о конфликте внутри «Боруссии» и возможном уходе главного тренера, во всех медиа Старого света начали появляться новости о возможном назначении того или иного специалиста на вакантную должность.
Так, например, немецкое издание Bild в середине мая сообщало о том, что «Боруссия» достигла договоренности с ныне возглавляющим французскую «Ниццу» Люсьеном Фавром. Действующее соглашение между Фавром и клубом с Лазурного берега рассчитано до лета 2019 года.
В то же время по сообщениям Spiegel главным претендентом на пост рулевого «шмелей» являлся
Томас Тухель возглавил дортмундскую «Боруссию» летом 2015 года, сменив на посту тренера нынешнего наставника английского «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
В свой первый сезон у руля команды специалист привел «шмелей» к итоговому второму месту в Бундеслиге.
В Лиге Европы «Боруссия» пробилась в четвертьфинал, где, по иронии судьбы, в умопомрачительном двухматчевом противостоянии уступила «Ливерпулю» Клоппа с общим счетом 4−5.
В сезоне 2016/17 дортмундцы финишировали на третьей строчке в таблице Бундеслиги, набрав по итогам розыгрыша национального чемпионата 64 очка. В Лиге чемпионов «шмели» дошли до четвертьфинала, где уступили «Монако». Главным достижением «Боруссии» в минувшем сезоне стала победа в розыгрыше Кубка Германии, в финальном матче которого подопечные Тухеля обыграли «Айнтрахт» из Франкфурта со счетом 2:1.
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