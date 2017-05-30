«Боруссия» осталась без тренера

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Главный тренер дортмундской Боруссии Томас Тухель уволен со своего поста. Это произошло спустя три дня после победы «шмелей» в финале Кубка Германии над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1). Решение об отставке 43-летнего специалиста было принято после встречи между тренером, председателем правления Хансом-Йоахимом Ватцке, спортивным директором Махаэлем Цорком и советником Олафом Мейнкингом. По информации СМИ, наставник уже попрощался с игроками. Его действующий контракт с клубом был рассчитан до лета 2018 года. За досрочное расторжение «Боруссия» выплатит Тухелю €2 млн.

«Я благодарен за два красивых, насыщенных событиями и захватывающих года. Жаль, что наше сотрудничество не продолжилось», — написал Тухель в своем твиттере.

Слухи о возможном увольнении Томаса Тухеля с поста тренера «Боруссии» всплывали в прессе уже давно.

Еще в начале мая появилась информация, что специалист может покинуть стан «шмелей» из-за конфликта с исполнительным директором клуба Хансом-Йоахимом Ватцке. По информации Bild, инцидент был связан с взрывом около автобуса команды перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако», который произошел 11 апреля — в результате происшествия пострадал футболист дортмундцев Марк Бартра, которому впоследствии была сделана операция. Встреча была перенесена на следующий день. По итогам противостояния немецкая команда не смогла пробиться в следующий раунд турнира, уступив по сумме двух игр с общим счетом 3−6.

Тренер остался недоволен тем, что матч был назначен на следующий день после случившегося. Решение о переносе принимали Ватцке и президент клуба Райнхард Раубаль без участия Тухеля.

«Сейчас нам важно спокойно сконцентрироваться на самом важном и существенном. Также на таких вещах, как стратегия, общение и доверие.

В «Боруссии» не обсуждают вопрос Тухеля публично, — сказал тогда спортивный директор клуба Михаэль Цорк.

Президент «Боруссии» Райнхард Раубаль, комментируя сложившуюся ситуацию, ясно дал понять, что Вацке в своих действиях был прав.

«Нужно было принимать быстрое решение и сообщить об этом. Мы получили информацию, что все относительно спокойно. А о серьезности травм Бартры мы узнали лишь вечером. На следующий день все получили право высказаться относительно сроков проведения игры с «Монако». В том числе и Тухель.

Что же касается Ватцке, то давно известно, что в сложных ситуациях он думает не о себе, а о клубе, — цитирует функционера Bild.

Спортивный директор немецкого футбольного клуба «РБ Лейпциг» Ральф Рангник встал на сторону тренера и заявил, что не ухотел бы ухода Тухеля из «Боруссии».

«Тухель? Я буду всюду защищать его. До сих пор он работал отлично. После Клоппа работать в “Боруссии” не самое благодарное дело. Хочу, чтобы он остался в клубе», — приводит его слова Sportbuzzer.

Разумеется, после появления слухов о конфликте внутри «Боруссии» и возможном уходе главного тренера, во всех медиа Старого света начали появляться новости о возможном назначении того или иного специалиста на вакантную должность.

Так, например, немецкое издание Bild в середине мая сообщало о том, что «Боруссия» достигла договоренности с ныне возглавляющим французскую «Ниццу» Люсьеном Фавром. Действующее соглашение между Фавром и клубом с Лазурного берега рассчитано до лета 2019 года.

В то же время по сообщениям Spiegel главным претендентом на пост рулевого «шмелей» являлся экс-наставник ПСЖ и сборной Франции по футболу Лоран Блан.

Томас Тухель возглавил дортмундскую «Боруссию» летом 2015 года, сменив на посту тренера нынешнего наставника английского «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

В свой первый сезон у руля команды специалист привел «шмелей» к итоговому второму месту в Бундеслиге.

В Лиге Европы «Боруссия» пробилась в четвертьфинал, где, по иронии судьбы, в умопомрачительном двухматчевом противостоянии уступила «Ливерпулю» Клоппа с общим счетом 4−5.

В сезоне 2016/17 дортмундцы финишировали на третьей строчке в таблице Бундеслиги, набрав по итогам розыгрыша национального чемпионата 64 очка. В Лиге чемпионов «шмели» дошли до четвертьфинала, где уступили «Монако». Главным достижением «Боруссии» в минувшем сезоне стала победа в розыгрыше Кубка Германии, в финальном матче которого подопечные Тухеля обыграли «Айнтрахт» из Франкфурта со счетом 2:1.