Венгер согласовал с «Арсеналом» двухлетний контракт
Французский специалист Арсен Венгер останется главным тренером «Арсенала».
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BBC Sport сообщает, что 67-летний наставник согласовал условия двухлетнего соглашения. Прежний контракт истекал 30 июня этого года.
В «Арсенале» информации о продлении контракта не подтвердили. Ранее руководство «канониров» сообщило, что примет решение относительно будущего Арсена Венгера 31 мая.
По итогам сезона-2016/17 «Арсенал» занял в АПЛ 5-е место и выиграл Кубок Англии. В финале лондонцы обыграли чемпиона страны «Челси» (2:1).
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