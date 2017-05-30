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30 мая 2017, 16:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер согласовал с «Арсеналом» двухлетний контракт

Французский специалист Арсен Венгер останется главным тренером «Арсенала».

Французский специалист <span class=error>Арсен</span> <span class=error>Венгер</span> останется главным тренером Арсенала. Увеличить
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BBC Sport сообщает, что 67-летний наставник согласовал условия двухлетнего соглашения. Прежний контракт истекал 30 июня этого года.

В «Арсенале» информации о продлении контракта не подтвердили. Ранее руководство «канониров» сообщило, что примет решение относительно будущего Арсена Венгера 31 мая.

По итогам сезона-2016/17 «Арсенал» занял в АПЛ 5-е место и выиграл Кубок Англии. В финале лондонцы обыграли чемпиона страны «Челси» (2:1).

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