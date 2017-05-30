«Челси» согласился продать Беговича в «Борнмут» за £ 10 млн
Голкипер «Челси» Асмир Бегович, скорее всего, покинет команду во время летнего трансферного окна.
Sky Sports сообщает, что лондонцы согласились продать боснийского вратаря в «Борнмут». Сумма трансфера составит £ 10 млн (около € 11,5 млн).
Сделка будет официально оформлена после того, как 29-летний Бегович договорится с «Борнмутом» по личному контракту и пройдёт медицинское обследование.
В «Челси» Асмир Бегович перешёл летом 2015 года за € 11 млн из «Сток Сити». Контракт с лондонцами действует до конца сезона-2018/19.
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