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30 мая 2017, 16:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» согласился продать Беговича в «Борнмут» за £ 10 млн

Голкипер «Челси» Асмир Бегович, скорее всего, покинет команду во время летнего трансферного окна.

Sky Sports сообщает, что лондонцы согласились продать боснийского вратаря в «Борнмут». Сумма трансфера составит £ 10 млн (около € 11,5 млн).

Сделка будет официально оформлена после того, как 29-летний Бегович договорится с «Борнмутом» по личному контракту и пройдёт медицинское обследование.

В «Челси» Асмир Бегович перешёл летом 2015 года за € 11 млн из «Сток Сити». Контракт с лондонцами действует до конца сезона-2018/19.

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