«Челси» согласился продать Беговича в «Борнмут» за £ 10 млн

Sky Sports сообщает, что лондонцы согласились продать боснийского вратаря в «Борнмут». Сумма трансфера составит £ 10 млн (около € 11,5 млн).

Сделка будет официально оформлена после того, как 29-летний Бегович договорится с «Борнмутом» по личному контракту и пройдёт медицинское обследование.

В «Челси» Асмир Бегович перешёл летом 2015 года за € 11 млн из «Сток Сити». Контракт с лондонцами действует до конца сезона-2018/19.