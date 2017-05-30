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30 мая 2017, 15:56 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат» потерял центрального защитника до конца сезона

Центральный защитник «Кайрата» Жарко Маркович получил травму и выбыл до конца сезона, передает корреспондент Vesti.kz.

Пропустит матч с Астаной еще один игрок центра обороны. Увеличить
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У 30-летнего серба возникли проблемы со связками травмированного колена. Теперь ему потребуются хирургическое вмешательство и долгий процесс восстановления.

Скорее всего, Маркович летом будет отзаявлен, а на его место будет приглашен другой исполнитель. Во всяком случае руководство клуба уже занято поиском кандидатов на место серба.

В итоге главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе в матче с «Астаной» сможет рассчитывать лишь на двух номинальных центральных защитников — Тимура Рудосельского и Елдоса Ахметова. Скорее всего, на этой позиции вновь используют венгерского хавбека Акоша Элека, выходившего в зоне центрбека в последних матчах.

Напомним, что, помимо серба Марковича, в лазарете «Кайрата» находится и другой оборонец — испанец Сезар Арсо, который появится на поле лишь в июне. К тому же давно лечится и универсальный игрок Станислав Лунин.

Завтра, 30 мая, «Кайрат» дома примет «Астану» в рамках перенесенного матча 20-го тура. Игра в Алматы начнется в 19:30 по столичному времени.

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