Агент: Возможно, интерес к Рыбусю со стороны ЦСКА есть, но предложений не было

«Возможно, интерес к Рыбусю со стороны ЦСКА есть, это хороший футболист, сильный. Но предложений от клуба и переговоров ещё не было. В последнее время не общался с российскими клубами, так что рано говорить об этом», — сказал Пекарски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Контракт Мацея Рыбуся с «Лионом» действует до лета 2019 года.