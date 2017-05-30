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30 мая 2017, 15:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент: Возможно, интерес к Рыбусю со стороны ЦСКА есть, но предложений не было

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Футбольный агент Мариуш Пекарски, представляющий интересы полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуся, прокомментировал новость о том, что его клиент может перейти в московский ЦСКА.

«Возможно, интерес к Рыбусю со стороны ЦСКА есть, это хороший футболист, сильный. Но предложений от клуба и переговоров ещё не было. В последнее время не общался с российскими клубами, так что рано говорить об этом», — сказал Пекарски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Контракт Мацея Рыбуся с «Лионом» действует до лета 2019 года.

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