Дортмундская «Боруссия» уволила тренера из-за конфликта с руководством

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Пресс-служба немецкого клуба сообщила, что расставание с Тухелем стало следствием разногласий с руководством «Боруссии». Контракт с тренером был расторгнут после беседы между Тухелем, его советником Олафом Майнкингом и главой клуба Хансом-Йоахимом Ватцке, а также спортивным директором дортмундцев Михаэлем Цорком.

«Боруссия» не будет объяснять причины расставания с тренером, которое стало результатом долгого процесса и было поддержано всеми службами клуба, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Боруссии».

«Я благодарен за два красивых, насыщенных и волнующих года. И мне жаль, что шоу не продолжится», — написал Тухель в своем Twitter.

Тухель возглавил «Боруссию» в 2015 году, придя из «Майнца». Единственным его титулом в команде стал Кубок Германии, который «Боруссия» выиграла 27 мая. В финале турнира дортмундцы победили «Айнтрахт».