Дортмундская «Боруссия» уволила тренера из-за конфликта с руководством
«Боруссия» объявила об увольнении главного тренера команды Томаса Тухеля. Он был отправлен в отставку через три дня после победы в Кубке Германии.
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«Боруссия» не будет объяснять причины расставания с тренером, которое стало результатом долгого процесса и было поддержано всеми службами клуба, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Боруссии».
«Я благодарен за два красивых, насыщенных и волнующих года. И мне жаль, что шоу не продолжится», — написал Тухель в своем Twitter.
Тухель возглавил «Боруссию» в 2015 году, придя из «Майнца». Единственным его титулом в команде стал Кубок Германии, который «Боруссия» выиграла 27 мая. В финале турнира дортмундцы победили «Айнтрахт».
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