Суркис пожаловался на сплетни вокруг назначения на пост вице-президента ФФУ: Не могут же без меня — меня женить
В преддверии внеочередного Конгресса ФФУ в ряде СМИ поднялся ажиотаж вокруг якобы желания
вице-президента УЕФА Григория Суркиса занять аналогичную должность еще и в Федерации футбола Украины. По этому поводу «Футбольный клуб» получил комментарий из первых уст.
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«Занимаясь подготовкой к проведению Евро-2012, я не понаслышке знаю, какой это колоссальный объем работ, и какой груз ответственности ложится на плечи ФФУ, городских властей и руководства государства. Поэтому если
Как сообщал УНИАН, внеочередной Конгресс ФФУ состоится 16 июня в Киеве.
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