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30 мая 2017, 14:57 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Суркис пожаловался на сплетни вокруг назначения на пост вице-президента ФФУ: Не могут же без меня — меня женить

В преддверии внеочередного Конгресса ФФУ в ряде СМИ поднялся ажиотаж вокруг якобы желания вице-президента УЕФА Григория Суркиса занять аналогичную должность еще и в Федерации футбола Украины. По этому поводу «Футбольный клуб» получил комментарий из первых уст.

<nobr>Вице-президент</nobr> <span class=error>УЕФА</span> не получал предложений занять высокий пост в <span class=error>ФФУ</span>. Увеличить
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— Во-первых, мне таких предложений не поступало. Во-вторых, я нигде не читал о намерениях г-на Павелко внести мою кандидатуру на должность вице-президента после того, как он будет переизбран президентом ФФУ на новый срок. Ну и, в-третьих, сам я тоже не напрашивался к Андрею Васильевичу в заместители. Не могут же без меня — меня женить. Хотя, как показывает многолетний опыт общения с некоторыми гражданами — был бы человек, а сплетня быстро состряпается. Поэтому спешу успокоить вечно озабоченных моей судьбой группу товарищей — в регалиях недостатка не испытываю, — отметил Суркис.

Также вице-президент УЕФА затронул более актуальную проблему: «Через год Киев принимает финал Лиги чемпионов УЕФА. В каком состоянии готовности к этому статусному событию пребывает столица Украины? Все ли проблемы решены на НСК “Олимпийский”? Как обстоят дела с выполнением требований УЕФА по безопасности, и многие другие вопросы, четкие ответы на которые должна дать принимающая сторона. Вот это действительно достойная для широкой общественности тема общенациональной важности», — акцентировал внимание Суркис.

«Занимаясь подготовкой к проведению Евро-2012, я не понаслышке знаю, какой это колоссальный объем работ, и какой груз ответственности ложится на плечи ФФУ, городских властей и руководства государства. Поэтому если кого-то волнуют новые должности, то меня, в первую очередь, беспокоит имидж и репутация украинского футбола и страны в целом», — добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, внеочередной Конгресс ФФУ состоится 16 июня в Киеве.

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