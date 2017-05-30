Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29918230/
30 мая 2017, 14:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Боруссия» Д объявила об уходе Тухеля

Томас Тухель больше не является главным тренером дортмундской «Боруссии».

Томас <span class=error>Тухель</span> больше не является главным тренером дортмундской <span class=error>Боруссии</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Информация появилась на официальном сайте немецкого клуба. Ранее Томас Тухель на своей официальной странице в «Твиттере» попрощался с командой.

Решение об отставке 43-летнего специалиста было принято после встречи между тренером, председателем правления Хансом-Йоахимом Ватцке, спортивным директором Махаэлем Цорком и советником Олафом Мейнкингом.

Контракт Томаса Тухеля истекал летом 2018 года. За досрочное расторжение специалисту полагается компенсация в размере € 2 млн. В «Боруссии» Тухель работал с 2015 года.

Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Суркис пожаловался на сплетни вокруг назначения на пост вице-президента ФФУ: Не могут же без меня — меня женить

Суркис пожаловался на сплетни вокруг назначения на пост вице-президента ФФУ: Не могут же без меня — меня женить

В преддверии внеочередного Конгресса ФФУ в ряде СМИ поднялся ажиотаж вокруг якобы желания вице-президента УЕФА Григория Суркиса занять аналогичную должность еще и в Федерации футбола Украины. По этому поводу «Футбольный клуб» получил комментарий из первых уст.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото