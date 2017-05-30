«Боруссия» Д объявила об уходе Тухеля
Томас Тухель больше не является главным тренером дортмундской «Боруссии».
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Информация появилась на официальном сайте немецкого клуба. Ранее Томас Тухель на своей официальной странице в «Твиттере» попрощался с командой.
Решение об отставке 43-летнего специалиста было принято после встречи между тренером, председателем правления
Контракт Томаса Тухеля истекал летом 2018 года. За досрочное расторжение специалисту полагается компенсация в размере € 2 млн. В «Боруссии» Тухель работал с 2015 года.
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