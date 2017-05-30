«Боруссия» Д объявила об уходе Тухеля

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Информация появилась на официальном сайте немецкого клуба. Ранее Томас Тухель на своей официальной странице в «Твиттере» попрощался с командой.

Решение об отставке 43-летнего специалиста было принято после встречи между тренером, председателем правления Хансом-Йоахимом Ватцке, спортивным директором Махаэлем Цорком и советником Олафом Мейнкингом.

Контракт Томаса Тухеля истекал летом 2018 года. За досрочное расторжение специалисту полагается компенсация в размере € 2 млн. В «Боруссии» Тухель работал с 2015 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Borussia Dortmund und Thomas Tuchel gehen getrennte Wege <a href="https://t.co/76XrgBKaOQ">https://t.co/76XrgBKaOQ</a> <a href="https://t.co/RxdIcTacUY">pic.twitter.com/RxdIcTacUY</a></p>— POKALSIEGER 2017 ? (@BVB) <a href="https://twitter.com/BVB/status/869513865771536385">30 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>