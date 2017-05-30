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30 мая 2017, 14:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тухель попрощался с дортмундской «Боруссией»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель попрощался с командой.

Ранее в СМИ сообщалось, что официально об уходе специалиста со своего поста будет объявлено 31 мая.

«Благодарен за два интересных года, наполненных событиями. Жаль, что всё завершилось. Спасибо болельщикам, команде, и тем, кто нас поддерживал. Желаю “Боруссии” всего наилучшего», — написал Тухель в «твиттере».

Действующий контракт Тухеля с немецким клубом в силе до лета 2018 года, и в случае расторжения соглашения тренер получит компенсацию в размере € 2 млн.

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