Тухель попрощался с дортмундской «Боруссией»

Ранее в СМИ сообщалось, что официально об уходе специалиста со своего поста будет объявлено 31 мая.

«Благодарен за два интересных года, наполненных событиями. Жаль, что всё завершилось. Спасибо болельщикам, команде, и тем, кто нас поддерживал. Желаю “Боруссии” всего наилучшего», — написал Тухель в «твиттере».

Действующий контракт Тухеля с немецким клубом в силе до лета 2018 года, и в случае расторжения соглашения тренер получит компенсацию в размере € 2 млн.