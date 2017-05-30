Тухель попрощался с дортмундской «Боруссией»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель попрощался с командой.
Ранее в СМИ сообщалось, что официально об уходе специалиста со своего поста будет объявлено 31 мая.
«Благодарен за два интересных года, наполненных событиями. Жаль, что всё завершилось. Спасибо болельщикам, команде, и тем, кто нас поддерживал. Желаю “Боруссии” всего наилучшего», — написал Тухель в «твиттере».
Действующий контракт Тухеля с немецким клубом в силе до лета 2018 года, и в случае расторжения соглашения тренер получит компенсацию в размере € 2 млн.
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