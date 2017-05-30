Касильяс сравнил вручение «Золотого мяча» Яшину с высадкой людей на Луну

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Испанец отметил, что в нынешнем сезоне шансы побороться за награду есть у голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Кроме того, в разное время к завоеванию приза были близки Петр Шмейхель («Манчестер Юнайтед», 1999 год) и Оливер Кан («Бавария», 2002 год).

«Лично я никогда не претендовал на эту награду. Только Льву Яшину удалось выиграть “Золотой мяч” в 1963 году. Мне это напоминает первую высадку на Луну, поскольку прошло уже столько времени, что мы уже даже не помним об этом», — заявил Касильяс.

Бывший голкипер Динамо и сборной СССР Лев Яшин — единственный голкипер в истории, завоевавший «Золотой мяч». Высадка людей на Луну была совершена в 1969 году американскими астронавтами Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином.