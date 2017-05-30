В «Манчестер Сити» сообщили, что Агуэро останется в команде
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не покинет манкунианский клуб во время летнего трансферного окна.
Об этом сообщает
По ходу сезона неоднократно говорили о возможном уходе аргентинского футболиста. В услугах 28-летнего Агуэро заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и ряд других клубов. Нерадзурри были готовы платить игроку £ 300 тыс. в неделю (около € 345 тыс).
Контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» действует до лета 2019 года.
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