В «Манчестер Сити» сообщили, что Агуэро останется в команде

Об этом сообщает пресс-служба «МС» со ссылкой на президента команды Халдуна Аль Мубарака. Ранее писали, что «горожане» готовы продать Серхио за £ 80 млн (около € 93 млн).

По ходу сезона неоднократно говорили о возможном уходе аргентинского футболиста. В услугах 28-летнего Агуэро заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и ряд других клубов. Нерадзурри были готовы платить игроку £ 300 тыс. в неделю (около € 345 тыс).

Контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» действует до лета 2019 года.