Наши за границей. Усталость не всегда мешает
Активная концовка сезона украинцев.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Генк» и Руслан Малиновский не чувствуют усталости несмотря на рекорд и ужасную жару, не устал и Владимир Костевич, продолжающий носиться по полю как ни в чем не бывало, усталость команд греческой лиги на руку Дмитрию Чигринскому, а усталость и раздражение игроков «Лудогорца» приносят Игорю Пластуну капитанскую повязку и гол.
Бельгия
Прямая битва с «Оостенде» за путевку в Лигу Европы выведет «Генк» на первое место на континенте по сыгранным матчам в этом сезоне — 65, что на один больше, чем у «Манчестер Юнайтед». И, тем не менее, усталость в лимбургском клубе не заметна. Еще одна команда из Лимбурга — «Сент-Трюйден», победитель своей группы, разгромивший всего неделю назад «Мехелен» со счетом 7:0, был в свою очередь легко разгромлен в
Поберег силы и Руслан Малиновский. Он обычно удовлетворялся распасовкой в центре поля, неточно исполнил штрафной и в итоге покинул поле на 71-ой минуте. Запомнился лишь одним эпизодом, в котором виртуозно, «как Месси» (цитата из Nieuwsblad) убрал двоих и пробивал с тридцати метров с отскоком от газона. Вратарь уверенно отбил.
Вчера было объявлено о том, что «Генк» выкупил Руслана у «Шахтера» и заключил с ним четырехлетний контракт. О стоимости сделки не сообщается.
В начале предыдущей недели украинец принял участие в традиционном вечере
Греция
Из десяти матчей, сыгранных в
После матча и Чигринский и его тренер говорили об отсутствии агрессии как главной причине поражения. Вместе с этим, игрок заявлял, что в футболе все меняется за две секунды и не следует ни падать в отчаянии на землю после поражений, ни витать в облаках после побед. И дома против «ПАОКа» «желто-черные» нашли нужную агрессию и заслуженно выиграли. 19-й номер на этот раз позволил оппонентам лишь три удара по своим воротам и один — в створ. Вспомнить можно лишь «кросс» слева мимо него на линию вратарской, но тогда соперник смазал с отличной позиции.
Дисквалифицированный Евгений Шахов (услугами которого, по слухам, интересуется донецкий «Шахтер») пропустил и этот матч, и победный против «Паниониоса». Перед последним туром «ПАОК» и «АЕК» разделяют два очка, в то время как «Панатинаикос» и «Паниониос» потеряли все шансы обогнать
Турция
После двух поражений подряд «Карабюкспор» смог добыть ничью в домашнем матче против «Кайсериспора» (2:2) благодаря голу Ятабаре на 85-ой минуте. И сейвам своего вратаря. Как и за неделю до этого, оборона 12-ой команды лиги играла ужасно, и Александр Рыбка трижды оказывался
Андрей Близниченко отыграл 86 минут. С мячом вел себя неуклюже, допустил семь потерь. Без него действовал гораздо лучше, очень неплохо подключаясь в штрафную. На его счету неточный удар головой с шести метров, попытка откликнуться на классный заброс партнера (вратарь опередил) и супермомент с выходом
Евгений Селезнев вышел на поле на 73-ей минуте, поучаствовал в нескольких атаках (не в голевой) и сбросил мяч под заблокированный удар с 17-ти метров.
«Фенербахче» (3) — «Трабзонспор» 1:1. Александр Караваев — запас.
Польша
36-ой тур не принес изменений в положении команд в турнирной таблице. За тур до конца первенства «Легия»
«Лех» же в равном и довольно интересном матче переиграл дома краковскую «Вислу» со счетом 2:1. Владимир Костевич как всегда был активен, неустанно двигался, запомнился тремя «кроссами» (неточными) и забросом под заблокированный удар с отличной позиции. Стал лучшим полевым игроком своей команды по общему числу касаний мяча и передач. А по числу точных пасов обогнал и вратаря познаньцев. С другой стороны, в обороне отыграл хуже. В эпизоде на 26-ой минуте он после длинного заброса проиграл отскок сопернику, через секунду его на выходе сбил свой же голкипер, и Богуски просто положил мяч в пустые ворота. А во втором тайме гостям удавались опасные атаки через фланг Владимира. После «стенки» мимо него да еще и ошибки партнера игрок «Вислы» ударом в упор угодил в стойку.
Болгария
«Лудогорец» — неизменный чемпион Болгарии последних шести лет. При этом в Кубке получается гораздо хуже — лишь два трофея. Вот и в финале турнира в сезоне 2016/17 на фоне стычек болельщиков между собой и с полицией разградцы сенсационно уступили «Ботеву» (1:2). В этом матче, названном звездой команды Марселиньо «уникальной трагедией», Игорь Пластун остался в запасе. А в матче лиги в Варне против «Черно Море» (3:1) чемпион выставил экспериментальный состав из десяти молодых местных игроков и одного легионера. И начали гости плохо — после одного из навесов оппонент перепрыгнул украинского капитана команды и головой пробил в перекладину. А через пару минут хозяева еще и открыли счет.
Впрочем, в голе Пластун не виноват. На 16-ой минуте он в свою очередь перепрыгнул соперника и замкнул навес с углового точным ударом головой с шести метров. Далее же его команда уже играла гораздо увереннее и в обороне, и в атаке. Второй гол украинца за «Лудогорец».
В прямой битве за четвертое место «Дунав» переиграл в гостях «Локомотив» (4:3) и обогнал соперника. В веселом матче со множеством шансов забить Алексей Ларин отыграл все 90 минут. Заброс над ним на Мартиновича привел к первому голу пловдивцев. С другой стороны, в остальных голах он не виноват, а во втором тайме при счете 3:2 сместился влево, развернул контратаку и вовремя отдал пас в центр. Прорыв двоих партнеров закончился фолом и прямой красной карточкой игроку «Локомотива».
Италия. Серия Б. «Фрозиноне» вылетел в первом раунде
Хорватия. Заключительный тур. «Сплит» — «Осиек» (4) 0:1. Команда Дмитрия Лепы в Лиге Европы. Украинец пропускал матч
Венгрия. «Пакш» — «МТК» (11) 1:1. Юрий Коломоец — 21 минута. Его команда покидает НБ I, уступив «Дьошдьору» лишь по результатам очных матчей.
«Халадаш» — «Дьирмот» (вылетел) 1:2. Александр Надь — запас.
«Вашаш» (3) — «Мезьоковезд» 1:1. Евгений Павлов вне заявки.
Македония. «Пелистер» — «Вардар» (чемпион) 2:3. Евгений Новак — полный матч. Хозяева реализовали пенальти, назначенный за его фол.
Беларусь. «Днепр» Могилев (7) — «Динамо» Брест 1:0. Евгений Чумак — гол.
«Крумкачы» (11) — «Ислочь» 2:0. Александр Батищев — гол.
Чехия. Заключительный тур. «Славия» — «Збройовка» (12) 4:0. Борис Тащи — полный матч.
Словения. Заключительный тур. «Рудар» (7) — «Радомле» 0:0. Илья Марковский — запас.
«Домжале» — «Целье» (5) 1:4. Игорь Кошман — 32 минуты.
Грузия. «Шукура» — «Динамо» Батуми (8) 2:4. Ярослав Квасов — дубль.
«Самтредия» (3) — «Сабуртало» 3:2. Гьюли Манджгаладзе — гол.
«Торпедо» Кутаиси — «Самтредия» 2:1. Манджгаладзе удален с поля (вторая желтая).
«Локомотив» — «Колхети» (9) 1:2. Николай Ковталюк — гол.
Казахстан. «Актобе» — «Иртыш» (5) 1:2. Евгений Ткачук — гол.
Молдова. Кубок. Финал. «Шериф» — «Заря» 5:0. Андрей Слинкин — полный матч, Олег Ермак — 51 минута, оба за проигравших.
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