Наши за границей. Усталость не всегда мешает

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«Генк» и Руслан Малиновский не чувствуют усталости несмотря на рекорд и ужасную жару, не устал и Владимир Костевич, продолжающий носиться по полю как ни в чем не бывало, усталость команд греческой лиги на руку Дмитрию Чигринскому, а усталость и раздражение игроков «Лудогорца» приносят Игорю Пластуну капитанскую повязку и гол.

Бельгия

Прямая битва с «Оостенде» за путевку в Лигу Европы выведет «Генк» на первое место на континенте по сыгранным матчам в этом сезоне — 65, что на один больше, чем у «Манчестер Юнайтед». И, тем не менее, усталость в лимбургском клубе не заметна. Еще одна команда из Лимбурга — «Сент-Трюйден», победитель своей группы, разгромивший всего неделю назад «Мехелен» со счетом 7:0, был в свою очередь легко разгромлен в плей-офф со счетом 3:0. При 30-градусной жаре хозяева «Люминус Арены» сразу же прибрали мяч к рукам (пусть и без особых скоростей) и уже к 55-ой минуте забили трижды. Главный тренер Альберт Стюйвенберг в итоге даже был рад сбережению сил.

Поберег силы и Руслан Малиновский. Он обычно удовлетворялся распасовкой в центре поля, неточно исполнил штрафной и в итоге покинул поле на 71-ой минуте. Запомнился лишь одним эпизодом, в котором виртуозно, «как Месси» (цитата из Nieuwsblad) убрал двоих и пробивал с тридцати метров с отскоком от газона. Вратарь уверенно отбил.

Вчера было объявлено о том, что «Генк» выкупил Руслана у «Шахтера» и заключил с ним четырехлетний контракт. О стоимости сделки не сообщается.

В начале предыдущей недели украинец принял участие в традиционном вечере Жупилер-лиги, на котором были выбраны лучшие игроки сезона. Правда, в десятку лучших в итоге попал лишь один игрок «Генка» — Алехандро Посуэло стал вторым. Впрочем, если вспомнить, что «королевский клуб» не вышел в чемпионский плей-офф, а Руслан заиграл после травмы лишь в 2017-ом году, он не должен быть разочарован ни этим результатом, ни 13-ым местом в подобном рейтинге Sporza.

Греция

Из десяти матчей, сыгранных в плей-офф за второе место, восемь закончились со счетом 1:0, один — со счетом 1:1, а еще один — техническим поражением. Главный тренер «АЕКа» Маноло Хименес считает такую низкую забиваемость следствием общей усталости всех команд, а также «варварского» и «сумасшедшего» календаря, согласно которому команды вынуждены отыграть шесть матчей за 17 дней. Впрочем, проблемы одних — часто они же радости других. В этом случае — защитных порядков, проводящих легкие матчи. Даже в неудачном матче в гостях против «Панатинаикоса» (0:1) Дмитрий Чигринский и партнеры позволили сопернику нанести лишь четыре удара по своим воротам, из них два — в створ. Причем при ударе экс-защитника «Металлиста» Моледо в стойку украинец держал другого игрока. К пенальти он не имеет отношения. И лишь в одном эпизоде пас вразрез между Дмитрием и другим защитником вывел соперника один-на-один. Однако при встрече с вратарем тот лишь симулировал фол, что заметил арбитр.

После матча и Чигринский и его тренер говорили об отсутствии агрессии как главной причине поражения. Вместе с этим, игрок заявлял, что в футболе все меняется за две секунды и не следует ни падать в отчаянии на землю после поражений, ни витать в облаках после побед. И дома против «ПАОКа» «желто-черные» нашли нужную агрессию и заслуженно выиграли. 19-й номер на этот раз позволил оппонентам лишь три удара по своим воротам и один — в створ. Вспомнить можно лишь «кросс» слева мимо него на линию вратарской, но тогда соперник смазал с отличной позиции.

Дисквалифицированный Евгений Шахов (услугами которого, по слухам, интересуется донецкий «Шахтер») пропустил и этот матч, и победный против «Паниониоса». Перед последним туром «ПАОК» и «АЕК» разделяют два очка, в то время как «Панатинаикос» и «Паниониос» потеряли все шансы обогнать кого-либо из них.

Турция

После двух поражений подряд «Карабюкспор» смог добыть ничью в домашнем матче против «Кайсериспора» (2:2) благодаря голу Ятабаре на 85-ой минуте. И сейвам своего вратаря. Как и за неделю до этого, оборона 12-ой команды лиги играла ужасно, и Александр Рыбка трижды оказывался один-на-один с соперником. Первую дуэль он проиграл. Во втором эпизоде — отлично отбил ногой удар с шести метров и перевел в стойку мощный удар справа через несколько секунд. В третьем — потащил ногой удар с девяти метров. Также он уверенно действовал на выходах. Во втором голе не виноват.

Андрей Близниченко отыграл 86 минут. С мячом вел себя неуклюже, допустил семь потерь. Без него действовал гораздо лучше, очень неплохо подключаясь в штрафную. На его счету неточный удар головой с шести метров, попытка откликнуться на классный заброс партнера (вратарь опередил) и супермомент с выходом один-на-один. В последнем эпизоде он обошел вратаря, однако замешкался, и защитники выбили мяч. Также скидывал партнеру под неточный удар издали.

Евгений Селезнев вышел на поле на 73-ей минуте, поучаствовал в нескольких атаках (не в голевой) и сбросил мяч под заблокированный удар с 17-ти метров.

«Фенербахче» (3) — «Трабзонспор» 1:1. Александр Караваев — запас.

Польша

36-ой тур не принес изменений в положении команд в турнирной таблице. За тур до конца первенства «Легия» по-прежнему опережает «Ягеллонию», «Лех» и «Лехию» на два очка. В отчетном туре лидер переиграл в гостях «Корону» (5), оставшуюся без травмированного Сергея Пилипчука, со счетом 1:0. «Яга», также в гостях, победила «Брук-Бет Термалику» (8) со счетом 2:1. Тарас Романчук и Артем Путивцев пропустили этот матч из-за дисквалификации, Дмитрий Хомченовский (вчера ставший отцом) за 14 минут на поле не запомнился ничем, а Владимир Коваль остался в запасе.

«Лех» же в равном и довольно интересном матче переиграл дома краковскую «Вислу» со счетом 2:1. Владимир Костевич как всегда был активен, неустанно двигался, запомнился тремя «кроссами» (неточными) и забросом под заблокированный удар с отличной позиции. Стал лучшим полевым игроком своей команды по общему числу касаний мяча и передач. А по числу точных пасов обогнал и вратаря познаньцев. С другой стороны, в обороне отыграл хуже. В эпизоде на 26-ой минуте он после длинного заброса проиграл отскок сопернику, через секунду его на выходе сбил свой же голкипер, и Богуски просто положил мяч в пустые ворота. А во втором тайме гостям удавались опасные атаки через фланг Владимира. После «стенки» мимо него да еще и ошибки партнера игрок «Вислы» ударом в упор угодил в стойку.

Болгария

«Лудогорец» — неизменный чемпион Болгарии последних шести лет. При этом в Кубке получается гораздо хуже — лишь два трофея. Вот и в финале турнира в сезоне 2016/17 на фоне стычек болельщиков между собой и с полицией разградцы сенсационно уступили «Ботеву» (1:2). В этом матче, названном звездой команды Марселиньо «уникальной трагедией», Игорь Пластун остался в запасе. А в матче лиги в Варне против «Черно Море» (3:1) чемпион выставил экспериментальный состав из десяти молодых местных игроков и одного легионера. И начали гости плохо — после одного из навесов оппонент перепрыгнул украинского капитана команды и головой пробил в перекладину. А через пару минут хозяева еще и открыли счет.

Впрочем, в голе Пластун не виноват. На 16-ой минуте он в свою очередь перепрыгнул соперника и замкнул навес с углового точным ударом головой с шести метров. Далее же его команда уже играла гораздо увереннее и в обороне, и в атаке. Второй гол украинца за «Лудогорец».

В прямой битве за четвертое место «Дунав» переиграл в гостях «Локомотив» (4:3) и обогнал соперника. В веселом матче со множеством шансов забить Алексей Ларин отыграл все 90 минут. Заброс над ним на Мартиновича привел к первому голу пловдивцев. С другой стороны, в остальных голах он не виноват, а во втором тайме при счете 3:2 сместился влево, развернул контратаку и вовремя отдал пас в центр. Прорыв двоих партнеров закончился фолом и прямой красной карточкой игроку «Локомотива».

Италия. Серия Б. «Фрозиноне» вылетел в первом раунде плей-офф за выход в Серию А. В обоих матчах против «Карпи» (0:0 и 0:1) Василий Прийма остался вне заявки.

Хорватия. Заключительный тур. «Сплит» — «Осиек» (4) 0:1. Команда Дмитрия Лепы в Лиге Европы. Украинец пропускал матч из-за перебора желтых карточек и уже находится в отпуске на Родине.

Венгрия. «Пакш» — «МТК» (11) 1:1. Юрий Коломоец — 21 минута. Его команда покидает НБ I, уступив «Дьошдьору» лишь по результатам очных матчей.

«Халадаш» — «Дьирмот» (вылетел) 1:2. Александр Надь — запас.

«Вашаш» (3) — «Мезьоковезд» 1:1. Евгений Павлов вне заявки.

Македония. «Пелистер» — «Вардар» (чемпион) 2:3. Евгений Новак — полный матч. Хозяева реализовали пенальти, назначенный за его фол.

Беларусь. «Днепр» Могилев (7) — «Динамо» Брест 1:0. Евгений Чумак — гол.

«Крумкачы» (11) — «Ислочь» 2:0. Александр Батищев — гол.

Чехия. Заключительный тур. «Славия» — «Збройовка» (12) 4:0. Борис Тащи — полный матч.



Словения. Заключительный тур. «Рудар» (7) — «Радомле» 0:0. Илья Марковский — запас.



«Домжале» — «Целье» (5) 1:4. Игорь Кошман — 32 минуты.



Грузия. «Шукура» — «Динамо» Батуми (8) 2:4. Ярослав Квасов — дубль.



«Самтредия» (3) — «Сабуртало» 3:2. Гьюли Манджгаладзе — гол.



«Торпедо» Кутаиси — «Самтредия» 2:1. Манджгаладзе удален с поля (вторая желтая).



«Локомотив» — «Колхети» (9) 1:2. Николай Ковталюк — гол.



Казахстан. «Актобе» — «Иртыш» (5) 1:2. Евгений Ткачук — гол.



Молдова. Кубок. Финал. «Шериф» — «Заря» 5:0. Андрей Слинкин — полный матч, Олег Ермак — 51 минута, оба за проигравших.