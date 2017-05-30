В Казахстан предлагают чемпиона Бельгии

Воспитанник «Мехелена» выступал в Бельгии за «Генк», с которым в 2011 году стал чемпионом страны и выиграл бельгийский Суперкубок, а в 2009-м завоевал национальный Кубок, а также «Стандард», «Беерсхот» и «Ауд-Хеверле», в Голландии защищал цвета «Ваалвейка», после был игроком испанской «Мальорки» и норвежского «Стромсгодсета». В прошлом году Огунжими успел поиграть в Южной Корее за «Сувон» и в Таиланде за «Ратбури». В последнее время защищал цвета знакомого казахстанским болельщикам албанского «Скендербеу».



Марвин Огунжими — бывший игрок национальной сборной Бельгии, в составе которой провел 7 матчей и забил 5 мячей.