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30 мая 2017, 12:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

В Казахстан предлагают чемпиона Бельгии

Как стало известно Sports.kz, в казахстанские клубы предлагается в настоящее время 29-летний бельгийский нападающий Марвин Огунжими.

Как стало известно Sports.kz в казахстанские клубы предлагается в настоящее время 29-летний бельгийский нападающий <span class=error>Марвин</span> <span class=error>Огунжими</span>. Увеличить
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Воспитанник «Мехелена» выступал в Бельгии за «Генк», с которым в 2011 году стал чемпионом страны и выиграл бельгийский Суперкубок, а в 2009-м завоевал национальный Кубок, а также «Стандард», «Беерсхот» и «Ауд-Хеверле», в Голландии защищал цвета «Ваалвейка», после был игроком испанской «Мальорки» и норвежского «Стромсгодсета». В прошлом году Огунжими успел поиграть в Южной Корее за «Сувон» и в Таиланде за «Ратбури». В последнее время защищал цвета знакомого казахстанским болельщикам албанского «Скендербеу».

Марвин Огунжими — бывший игрок национальной сборной Бельгии, в составе которой провел 7 матчей и забил 5 мячей.

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