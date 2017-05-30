Икер Касильяс: «Золотой мяч» Льва Яшина напоминает мне высадку на Луне

Первым делом бывший капитан мадридского «Реала» поделился ожиданиями от финала в Кардиффе, а также отметил голкипера туринской команды Джанлуиджи Буффона.

«Если бы «Ювентусу» достался другой соперник, я бы болел за Буффона. — говорит испанец. — Он действительно заслужил трофей Лиги чемпионов. Его карьера не должна пройти без победы в этом турнире. Буффон выиграл абсолютно все, кроме Лиги чемпионов, и я думаю, что ему тяжело жить с этой мыслью.

В этом сезоне Джанлуиджи показывает великолепный футбол, а для таких стариков, как я и Петр Чех, это очень приятно. Это говорит о том, что и в 39 лет можно конкурировать с лучшими.

Буффон начал свои выступления на высоком уровне, когда ему было 17 лет. — продолжает футболист «Порту». — Будучи 14-летним мальчишкой, я думал, что этот парень старше меня на три года, и уже играет за основную команду. Это удивительно. Он был для меня настоящим примером, я восхищался им. Я старался идти по его стопам и всячески ему завидовал, — сказал воспитанник «Реала».

Также Касильяс высказался о шансах Буффона на завоевание «Золотого мяча», вспомнив легендарного вратаря сборной СССР Льва Яшина.

«Возможно, вратарь такого уровня, как он сможет это сделать. Но даже такому игроку, как Буффон это будет очень и очень сложно. Были времена, когда вратари могли бороться за «Золотой мяч». Можно вспомнить Петера Шмейхеля или Оливера Кана.

Лично я никогда не претендовал на эту награду. Только Льву Яшину удалось выиграть «Золотой мяч» в 1963 году. Мне это напоминает первую высадку на Луне, поскольку прошло уже столько времени, что мы уже даже не помним об этом, — сказал Касильяс.