«Арсенал» 31 мая объявит решение по Венгеру

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Руководство решит, продлевать ли контракт с французским специалистом.

Лондонцы завершили сезон в английской Премьер-лиге на пятой позиции, при этом выиграв Кубок Англии, обыграв в финале «Челси» со счётом 2:1.

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Под его руководством команда стала чемпионом Англии в сезонах 1997−98, 2001−02 и 2003−04 годов.