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30 мая 2017, 11:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» 31 мая объявит решение по Венгеру

«Арсенал» 31 мая сделает официальное объявление, в котором сообщит, какое решение клуб принял по поводу главного тренера Арсена Венгера, сообщает Sky Sports.

Арсенал 31 мая сделает официальное объявление в котором сообщит какое решение клуб принял по поводу главного тренера <span class=error>Арсена</span> <span class=error>Венгера</span> сообщает Sky Sports. Увеличить
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Руководство решит, продлевать ли контракт с французским специалистом.

Лондонцы завершили сезон в английской Премьер-лиге на пятой позиции, при этом выиграв Кубок Англии, обыграв в финале «Челси» со счётом 2:1.

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Под его руководством команда стала чемпионом Англии в сезонах 1997−98, 2001−02 и 2003−04 годов.

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