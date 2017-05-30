«Арсенал» 31 мая объявит решение по Венгеру
«Арсенал» 31 мая сделает официальное объявление, в котором сообщит, какое решение клуб принял по поводу главного тренера Арсена Венгера, сообщает Sky Sports.
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Руководство решит, продлевать ли контракт с французским специалистом.
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Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Под его руководством команда стала чемпионом Англии в сезонах 1997−98, 2001−02 и 2003−04 годов.
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