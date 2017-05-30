«Порту» предложил Касильяса ПСЖ
Голкипер «Порту» Икер Касильяс может перебраться в чемпионат Франции.
L’Equipe сообщает, что руководство португальского клуба предложило услуги 36-летнего вратаря «ПСЖ». Парижане в свою очередь не уверены в необходимости приобретать ещё одного голкипера.
Источник отмечает, что в ближайшее время новым спортивным директором «ПСЖ» станет Антеро Энрике, который ранее работал в «Порту». Именно он повлиял на переход Касильяса из «Реала» в португальский клуб.
Контракт испанского вратаря действует до лета 2018 года.
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