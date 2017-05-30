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30 мая 2017, 11:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Порту» предложил Касильяса ПСЖ

Голкипер «Порту» Икер Касильяс может перебраться в чемпионат Франции.

L’Equipe сообщает, что руководство португальского клуба предложило услуги 36-летнего вратаря «ПСЖ». Парижане в свою очередь не уверены в необходимости приобретать ещё одного голкипера.

Источник отмечает, что в ближайшее время новым спортивным директором «ПСЖ» станет Антеро Энрике, который ранее работал в «Порту». Именно он повлиял на переход Касильяса из «Реала» в португальский клуб.

Контракт испанского вратаря действует до лета 2018 года.

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