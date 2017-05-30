«Порту» предложил Касильяса ПСЖ

L’Equipe сообщает, что руководство португальского клуба предложило услуги 36-летнего вратаря «ПСЖ». Парижане в свою очередь не уверены в необходимости приобретать ещё одного голкипера.

Источник отмечает, что в ближайшее время новым спортивным директором «ПСЖ» станет Антеро Энрике, который ранее работал в «Порту». Именно он повлиял на переход Касильяса из «Реала» в португальский клуб.

Контракт испанского вратаря действует до лета 2018 года.