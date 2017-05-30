Кто следующий? Об очередных отставках в КПЛ и подзабытых героях
После поражения «Астане» в 14-м туре был уволен главный тренер карагандинского «Шахтера» Алексей Еременко. Таким образом, его отставка стала четвертой в
премьер-лиге нынешнего сезона, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В принципе, отставка
Вслед за Алексеем Еременко свои посты покинули директор клуба Аскар Абильдаев и спортивный директор Игорь Солошенко. Их места, по информации KazFootbаll.kz, заняли Олжас Абраев и Мурат Тлешев соответственно. Интересные рокировки, согласитесь.
Абраев известен по работе в футзале в качестве арбитра, а также возглавлял различные структуры при Федерации футбола Казахстана. При этом никогда не работал в клубах. Это его первый опыт.
С тех пор как он ушел из ФФК при предыдущем ее руководителе Ерлане Кожагапанове, об Абраеве начали забывать. Но не верилось, что он надолго останется без футбола.
Тлешев только в прошлом году завершил карьеру футболиста, проведя шесть игр за «Актобе». Будет интересно посмотреть на его работу в качестве клубного менеджера. Думается, быстро освоит новые функции. Смог же в свое время влиться в эту сферу Улугбек Асанбаев, работавший успешно спортивным директором в том же карагандинском «Шахтере». Лишь бы эти назначения пошли на пользу клубу, в противном случае получится, что замену сделали ради замены.
Думается, в
Отметим, что игры 15-го тура пройдут 3 июня. А завтра, 31 мая, в перенесенных матчах 20-го тура встретятся «Ордабасы» — «Иртыш» и «Кайрат» — «Астана».
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