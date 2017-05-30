Кто следующий? Об очередных отставках в КПЛ и подзабытых героях

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В принципе, отставка российско-финского специалиста напрашивалась давно. Команда провалила первый круг, опустившись в подвал турнирной таблицы. Хотя нужно отдать должное руководству Карагандинской области, предоставившему тренеру время на выправление ситуации. Другое дело, что тренерский штаб со своей задачей не справился. И что самое интересное, «Шахтер» показывал весьма привлекательный футбол, вот только результата не было.

Вслед за Алексеем Еременко свои посты покинули директор клуба Аскар Абильдаев и спортивный директор Игорь Солошенко. Их места, по информации KazFootbаll.kz, заняли Олжас Абраев и Мурат Тлешев соответственно. Интересные рокировки, согласитесь.

Абраев известен по работе в футзале в качестве арбитра, а также возглавлял различные структуры при Федерации футбола Казахстана. При этом никогда не работал в клубах. Это его первый опыт.

С тех пор как он ушел из ФФК при предыдущем ее руководителе Ерлане Кожагапанове, об Абраеве начали забывать. Но не верилось, что он надолго останется без футбола. Функционер-то способный. Надолго ли пришел, покажет время. Хотя не исключен и такой вариант, что в будущем вернется в ФФК.

Тлешев только в прошлом году завершил карьеру футболиста, проведя шесть игр за «Актобе». Будет интересно посмотреть на его работу в качестве клубного менеджера. Думается, быстро освоит новые функции. Смог же в свое время влиться в эту сферу Улугбек Асанбаев, работавший успешно спортивным директором в том же карагандинском «Шахтере». Лишь бы эти назначения пошли на пользу клубу, в противном случае получится, что замену сделали ради замены.

Думается, в премьер-лиге последуют и другие отставки. Например, в «Тоболе». Костанайцы уже на четыре очка отдалились от призовой тройки, хоть и занимают вполне достойное четвертое место. Тем не менее руководство не может быть довольно тем, что команда проигрывает матчи таким клубам, как «Тараз». А тут еще «Иртыш» наступает на пятки и не теряет надежды уже в следующем туре обойти «Тобол» в турнирной таблице. Возможно, определяющим для Омари Тетрадзе станет место костанайцев по итогам второго круга. Если футболисты бездарно проведут ближайшие несколько туров, то рокировка на тренерском мостике может случиться и раньше.

По-прежнему дамоклов меч висит над главным тренером «Кайрата» Кахабером Цхададзе. Но тут решающую роль, вероятнее всего, сыграет выступление алматинцев в квалификации Лиги Европы, поскольку в национальном чемпионате за счет класса и «накачки» им еще удается выгрызать очки, как это случилось в последнем туре в Кызылорде. При вылете кайратовцев из еврокубков на ранней стадии, грузинскому специалисту будет непросто сохранить свой пост.

Отметим, что игры 15-го тура пройдут 3 июня. А завтра, 31 мая, в перенесенных матчах 20-го тура встретятся «Ордабасы» — «Иртыш» и «Кайрат» — «Астана».