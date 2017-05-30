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30 мая 2017, 11:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

А. Чернышов покинул «Спартак» из Суботицы

Российский специалист Андрей Чернышов больше не является главным тренером сербского «Спартака».

Контракт 49-летнего наставника истёк, и Чернышов решил его не продлевать.

«Действительно, я не стал продлевать контракт со “Спартаком”. Веду переговоры с другими командами из-за рубежа, есть варианты. Как будет подписан контракт, я сообщу», — рассказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Плэмэдялэ.

В чемпионате Сербии «Спартак» под руководством Андрея Чернышова занял 10-е место. Российский специалист работал с командой с октября 2015 года.

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