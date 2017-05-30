Тотти: Моя карьера не завершена, в следующем году продолжу играть
Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти заявил, что может продолжить карьеру футболиста.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Тотти сказал это на вечеринке с семьей и друзьями в честь завершения карьеры. Стоит отметить, что итальянец мог и шутить.
«В моем письме фанатам не хватает одного пункта. Моя карьера не завершена. В следующем году я продолжу играть, хотя еще не знаю где», — цитирует Тотти Football Italia.
40-летний Тотти выступал за римлян на протяжении всей своей карьеры с 1992 года, матч против «Дженоа (3:2) 28 мая стал для него последним в составе «волков».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter