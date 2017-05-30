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30 мая 2017, 10:33 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Тотти: Моя карьера не завершена, в следующем году продолжу играть

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти заявил, что может продолжить карьеру футболиста.

Бывший капитан <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Франческо</span> <span class=error>Тотти</span> заявил что может продолжить карьеру футболиста. Увеличить
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Тотти сказал это на вечеринке с семьей и друзьями в честь завершения карьеры. Стоит отметить, что итальянец мог и шутить.

«В моем письме фанатам не хватает одного пункта. Моя карьера не завершена. В следующем году я продолжу играть, хотя еще не знаю где», — цитирует Тотти Football Italia.

40-летний Тотти выступал за римлян на протяжении всей своей карьеры с 1992 года, матч против «Дженоа (3:2) 28 мая стал для него последним в составе «волков».

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