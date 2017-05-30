Сергей Кравченко: Три недели тренировался с трещиной
Хавбеку сделали операцию в одной из итальянских клиник.
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Полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко рассказал о своей травме
— Я и подумать не мог, что тот болезненный удар, который я получил 11 февраля в контрольном матче на сборах в Турции, будет иметь такие последствия. Голеностоп, конечно, разнесло сразу, но вся проблема была в том, что поначалу мне поставили неправильный диагноз, после чего три недели пришлось тренироваться… с трещиной.
В общем, все это дело я усугубил. Потом сделал паузу, ждал полтора месяца, пока срастется кость, начал тренироваться, но боль не уходила. Пришлось ехать на операцию в Рим. В начале мая мне удалили кусочек косточки, а еще оказалось, что там была порвана связка.
— Что тебе сказали итальянские врачи во время недавней консультации?
— Сняли гипс, посмотрели, посоветовали еще немного походить на костылях, но на ногу уже можно опираться. Реабилитация займет месяц, поэтому я надеюсь, что к концу июня буду в строю.
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