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30 мая 2017, 10:27 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Сергей Кравченко: Три недели тренировался с трещиной

Хавбеку сделали операцию в одной из итальянских клиник.

Хавбеку сделали операцию в одной из итальянских клиник. Увеличить
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Полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко рассказал о своей травме из-за которой пропустил почти всю весеннюю часть чемпионата.

— Я и подумать не мог, что тот болезненный удар, который я получил 11 февраля в контрольном матче на сборах в Турции, будет иметь такие последствия. Голеностоп, конечно, разнесло сразу, но вся проблема была в том, что поначалу мне поставили неправильный диагноз, после чего три недели пришлось тренироваться… с трещиной.

В общем, все это дело я усугубил. Потом сделал паузу, ждал полтора месяца, пока срастется кость, начал тренироваться, но боль не уходила. Пришлось ехать на операцию в Рим. В начале мая мне удалили кусочек косточки, а еще оказалось, что там была порвана связка.

— Что тебе сказали итальянские врачи во время недавней консультации?

— Сняли гипс, посмотрели, посоветовали еще немного походить на костылях, но на ногу уже можно опираться. Реабилитация займет месяц, поэтому я надеюсь, что к концу июня буду в строю.

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