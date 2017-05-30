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30 мая 2017, 10:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хавбек «Порту» Кинтеро может продолжить карьеру в России или MLS

Полузащитник Хуан Фернандо Кинтеро Паньягва может перебраться в Россию или MLS.

Об этом сообщает El Desmarque.

24-летнего футболиста, права на которого принадлежат «Порту», сватали в «Севилью», однако Кинтеро получил выгодные предложения из России и MLS и готов их рассмотреть. Кто именно заинтересован в колумбийце, не сообщается.

В минувшем сезоне Кинтеро на правах аренды играл за «Индепендьенте Медельин». На его счету 13 матчей в чемпионате Колумбии и 6 голов.

Контракт Хуана Кинтеро с «Порту» действует до лета 2021 года. Оценивается футболист в € 3,5 млн.

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