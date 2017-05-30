«Рома» объявила об уходе Спаллетти

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Лучано Спаллетти, под руководство которого римляне выиграли серебряные медали чемпионата Италии, покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба «Ромы».

«Мы хотим засвидетельствовать нашу искреннюю благодарность Лучано Спаллетти за тяжёлую работу и значительный вклад, который он сделал в клуб с момента возвращения.

Под его руководством команда в этом сезоне забила больше голов и набрала больше очков, чем с любым другим тренером. Мы желаем Лучано всего наилучшего в будущем, — сказал президент «Ромы» Джеймс Паллотта.

Лучано Спаллетти работал с «Ромой» с января 2016 года.