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30 мая 2017, 10:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рома» объявила об уходе Спаллетти

«Рома» осталась без главного тренера.

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Лучано Спаллетти, под руководство которого римляне выиграли серебряные медали чемпионата Италии, покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба «Ромы».

«Мы хотим засвидетельствовать нашу искреннюю благодарность Лучано Спаллетти за тяжёлую работу и значительный вклад, который он сделал в клуб с момента возвращения.

Под его руководством команда в этом сезоне забила больше голов и набрала больше очков, чем с любым другим тренером. Мы желаем Лучано всего наилучшего в будущем, — сказал президент «Ромы» Джеймс Паллотта.

Лучано Спаллетти работал с «Ромой» с января 2016 года.

Рома
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