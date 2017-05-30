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30 мая 2017, 10:01 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Обамеянг хочет уйти из «Борусии» и ведет переговоры с клубом

Дортмундская «Боруссия» может этим летом расстаться с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на Sky Sports.

Действующий контракт форварда рассчитан до лета 2020 года. Увеличить
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27-летний габонский форвард хочет сменить команду и уже ведет переговоры с клубом о своем уходе.

Действующий контракт Обамеянга с «Борусией» рассчитан до лета 2020 года.

В этом сезоне Обамеянг забил 40 голов во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.

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