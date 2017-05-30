«Сити» готов выложить на трансферы до 300 миллионов фунтов

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Лишь на прошлой неделе «горожане» подтвердили приобретение полузащитника «Монако» Бернарду Силвы за 43 миллиона фунтов. В скором времени за ним должны проследовать левый защитник Бенжамен Менди, также представляющий чемпионов Франции, и голкипер «Бенфики» Эдерсон.



Однако The Independent утверждает, что «Сити» на этом не остановится. Очередной целью клуба с «Этихад» стал Уолкер, который даже поссорился со своим тренером Маурисио Почеттино в концовке сезона из-за возникшего интереса «горожан».



По информации издания, «Сити» готов удвоить текущую зарплату Кайла в размере 70 тыс. фунтов в неделю. Свое официальное предложение «Тоттенхэму» «горожане» направят, как только завершат приобретение Менди.



Также «Сити» планирует пригласить новичка в центр обороны. Здесь главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола выбирает между Эмериком Лапорте из «Атлетико» и Маркиньосом из ПСЖ — оба оценивается примерно в 50 млн. фунтов.



Вообще, добавляет издание, «Сити» планирует потратить на усиление состава этим летом сумму, близкую к 300 млн. фунтов.

Источник: Independent.