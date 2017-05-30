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30 мая 2017, 9:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Панатинаикос» оштрафован и лишён очков за брошенную в тренера ПАОК банку пива

«Панатинаикос» оштрафован и лишён очков из-за поведения фанатов в матче с ПАОК в плей-офф чемпионата Греции.

На 58-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Панатинаикоса» с трибун была брошена банка пива, которая попала в голову главному тренеру ПАОК Владимиру Ивичу. Матч был прерван, а Ивича доставили в больницу для обследования.

Как сообщает Sport1.de, руководство греческой Суперлиги приняло решение засчитать «Панатинаикосу» техническое поражение (0:3). Также клуб лишён трёх очков в текущем сезоне и ещё двух в следующем.

Помимо всего прочего, «Панатинаикос» заплатит штраф в размере € 41,5 тыс.

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