«Панатинаикос» оштрафован и лишён очков за брошенную в тренера ПАОК банку пива

На 58-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Панатинаикоса» с трибун была брошена банка пива, которая попала в голову главному тренеру ПАОК Владимиру Ивичу. Матч был прерван, а Ивича доставили в больницу для обследования.

Как сообщает Sport1.de, руководство греческой Суперлиги приняло решение засчитать «Панатинаикосу» техническое поражение (0:3). Также клуб лишён трёх очков в текущем сезоне и ещё двух в следующем.

Помимо всего прочего, «Панатинаикос» заплатит штраф в размере € 41,5 тыс.