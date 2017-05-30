МЮ лидирует в борьбе за защитника «Тоттенхэма» Роуза

Mirror сообщает, что 26-летний футболист попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». При этом манкунианцы лидируют в борьбе за защитника.

Не исключено, что оба клуба совершат обмен. В случае перехода Роуза в обратном направлении может проследовать защитник Люк Шоу, который не имеет стабильного места в составе «МЮ».

На трансферном рынке Дэнни Роуз оценивается в € 20 млн. Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до лета 2021 года.