СМИ: Ди Франческо до конца недели станет главным тренером футбольного клуба «Рома»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации источника, нынешний тренер «Ромы» Лучано Спаллетти имеет контракт с клубом до 30 июня 2017 года, но о его уходе руководство римлян должно официально сообщить во вторник. После этого будет анонсировано возвращение Ди Франческо в «Рому», но уже на правах рулевого команды.

Ди Франческо ранее покинул пост главного тренера «Сассуоло», который возглавлял с перерывом чуть более месяца с 2012 года. Под его руководством «Сассуоло» сначала пробился в Серию А, а по итогам сезона-2015/16 впервые в истории завоевал право выступить в Лиге Европы, где команда завершила борьбу после группового этапа.

Ди Франческо в бытность игроком защищал цвета «Ромы» с 1997 по 2001 год и становился в составе «волков» чемпионом страны в сезоне-2000/01.