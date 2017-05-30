СМИ: Ди Франческо до конца недели станет главным тренером футбольного клуба «Рома»
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт. Эусебио Ди Франческо до конца нынешней недели официально будет объявлен новым главным тренером «Ромы», сообщает Football Italia.
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По информации источника, нынешний тренер «Ромы» Лучано Спаллетти имеет контракт с клубом до 30 июня 2017 года, но о его уходе руководство римлян должно официально сообщить во вторник. После этого будет анонсировано возвращение Ди Франческо в «Рому», но уже на правах рулевого команды.
Ди Франческо ранее покинул пост главного тренера «Сассуоло», который возглавлял с перерывом чуть более месяца с 2012 года. Под его руководством «Сассуоло» сначала пробился в Серию А, а по итогам сезона-2015/16 впервые в истории завоевал право выступить в Лиге Европы, где команда завершила борьбу после группового этапа.
Ди Франческо в бытность игроком защищал цвета «Ромы» с 1997 по 2001 год и становился в составе «волков» чемпионом страны в сезоне-2000/01.
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