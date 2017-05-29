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29 мая 2017, 23:48 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Вольфсбург» снова обыграл брауншвейгский «Айнтрахт» и остался в немецкой бундеслиге

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт. Футболисты «Вольфсбурга» сохранили место в первой немецкой бундеслиге, обыграв на выезде брауншвейгский «Айнтрахт» в ответном стыковом матче.

Вольфсбург снова обыграл брауншвейгский Айнтрахт и остался в немецкой бундеслиге - Фото Увеличить
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Встреча, прошедшая в Брауншвейге в понедельник, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 49-й минуте Виейринья. Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Максимилиана Зауэра на 82-й минуте.

Первый матч, который прошел в Вольфсбурге 25 мая, также завершился победой «волков» — 1:0.

Следующий сезон «Вольфсбург» снова начнет в элитном дивизионе немецкого футбола, а «Айнтрахт» выступит во второй бундеслиге.

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Новости Зарубежного футбола

«Вольфсбург» победил «Айнтрахт» в первом стыковом матче за право играть в бундеслиге

«Вольфсбург» победил «Айнтрахт» в первом стыковом матче за право играть в бундеслиге

«Вольфсбург», занявший 16-е место в бундеслиге по итогам сезона-2016/17, одержал победу над «Айнтрахтом» из Брауншвейга, ставшего третьим во второй бундеслиге, в первом стыковом матче за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Германии по футболу в следующем сезоне.
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