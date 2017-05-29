«Вольфсбург» снова обыграл брауншвейгский «Айнтрахт» и остался в немецкой бундеслиге
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт. Футболисты «Вольфсбурга» сохранили место в первой немецкой бундеслиге, обыграв на выезде брауншвейгский «Айнтрахт» в ответном стыковом матче.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в Брауншвейге в понедельник, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 49-й минуте Виейринья. Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Максимилиана Зауэра на 82-й минуте.
Первый матч, который прошел в Вольфсбурге 25 мая, также завершился победой «волков» — 1:0.
Следующий сезон «Вольфсбург» снова начнет в элитном дивизионе немецкого футбола, а «Айнтрахт» выступит во второй бундеслиге.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter