«Вольфсбург» снова обыграл брауншвейгский «Айнтрахт» и остался в немецкой бундеслиге

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Встреча, прошедшая в Брауншвейге в понедельник, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 49-й минуте Виейринья. Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Максимилиана Зауэра на 82-й минуте.

Первый матч, который прошел в Вольфсбурге 25 мая, также завершился победой «волков» — 1:0.

Следующий сезон «Вольфсбург» снова начнет в элитном дивизионе немецкого футбола, а «Айнтрахт» выступит во второй бундеслиге.