Хард баск. Кто новый тренер «Барселоны»
Эрнесто Вальверде прошёл длинный и тяжёлый путь от игрока до тренера «Барселоны». И именно ему по силам решить главные проблемы клуба.
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«Барселона» выбрала наименее обсуждаемый вариант. Болельщики предвкушали приход ученика Марсело Бьелсы, игроки выражали поддержку ассистенту Луиса Энрике — Хуану Карлосу Унсуэ лестными комментариями, но выбор оказался сделан в пользу третьего, который тихо тренировал себе свой клуб. Место Лучо занял баск Эрнесто Вальверде, которого за пределами Испании едва знают. Но это ненадолго.
И зря публика не ликует. Конспекты Энрике — это хорошо, но что нового может предложить его ассистент? Фанатичное пристрастие Сампаоли к атакующей игре — куда более весомо, но чем хуже схемы Энрике, который не раз показал гибкость нападения разными схемами? Ими же раскрыл и главную проблему «Барсы», которую необходимо прижечь как можно скорее. Ну появились бы ещё варианты атаки при Сампаоли, что дальше?
«Атлетик» Вальверде грозен прессингом. Особенно для «Барсы». При Луисе Энрике клуб спотыкался нечасто, но вряд ли захочет вспоминать Суперкубок с басками. Соперник надавил на болевую точку уставших после «Севильи» каталонцев. Вальверде воспользовался посредственностью соперника в обороне и после отбора развивал комбинации через центр, где против троих каталонцев выступили четыре баска. В текущем сезоне тренер рассказал об игре с каталонцами: «Мы пытаемся играть с “Барселоной” через высокий прессинг не первый раз, это лучший способ противостоять им».
Прессинг в этом году гонится призраком за
За свою карьеру Вальверде прошёл путь, который в идеале должен будет пройти его новый клуб. Ещё в бытность игрока баск стал приверженцем философии Йохана Круиффа, пусть и поиграл при нём
Но не прошёл трюк с «Вильярреалом», который при Вальверде очень много атаковал и контролировал мяч, но пропускал в первой же контратаке. В итоге тренера уволили по ходу сезона, а клуб занял седьмое место. «Эрнесто приложил все усилия. Он работал день и ночь, но мы не играли в полную силу. Не то, чтобы у нас не было желания, но
Зато в «Валенсии»
Особенно пестрят тактическими заметками комментарии после матчей с… «Барселоной». «Первый тайм получился отличным, а во втором мы поплатились за свой же высокий прессинг», — говорил Эрнесто о поражении
Эксперт Sky Sports Гильем Балаге подчеркивает умение Вальверде решать проблемы в обороне. В последнем сезоне с Марсело Бьелсой у руля «Атлетик» пропустил 65 голов, но уже в следующем с вернувшимся земляком — 39, а в таблице команда поднялась с 12-го места на четвёртое. Кажется, от этого факта и Серхио Бускетс стал немного приходить в себя.
При всех этих качествах Вальверде не перестал быть романтиком, его команды всегда много забивают, хоть и атаковать стали поменьше. Как он вообще может быть прагматиком, если его хобби — фотография?
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