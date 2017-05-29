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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29909373/
29 мая 2017, 20:51 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Барселона» объявила о назначении Вальверде на пост главного тренера

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Эрнесто Вальверде назначен главным тренером испанского футбольного клуба «Барселона». Об этом на пресс-конференции сообщил президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу.

Предыдущий наставник каталонцев <span class=error>Луис</span> <span class=error>Энрике</span> ранее заявлял что покинет пост по окончании сезона. Увеличить
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Контракт с 53-летним испанским специалистом заключен на два года.

«Вальверде имеет талант, знания и опыт, которые нам необходимы, — сказал Бартомеу. — Он любит футбол и имеет стиль подходящий нашему клубу».

Предыдущий главный тренер команды Луис Энрике ранее объявил, что покинет клуб по завершении сезона.

В бытность футболистом Вальверде выступал за «Барселону» в период с 1988 по 1990 год на позиции нападающего, сыграв за каталонцев 22 матча и забив восемь голов. Тренерскую карьеру начал в 2001 году, войдя в тренерский штаб испанского «Атлетика», а позднее возглавив клуб. Также он занимал пост главного тренера в испанских клубах «Эспаньол», «Вильярреал» и «Валенсия», а также в греческом «Олимпиакосе».

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