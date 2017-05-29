«Барселона» объявила о назначении Вальверде на пост главного тренера
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Эрнесто Вальверде назначен главным тренером испанского футбольного клуба «Барселона». Об этом на
пресс-конференции сообщил президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу.
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Контракт с 53-летним испанским специалистом заключен на два года.
«Вальверде имеет талант, знания и опыт, которые нам необходимы, — сказал Бартомеу. — Он любит футбол и имеет стиль подходящий нашему клубу».
Предыдущий главный тренер команды Луис Энрике ранее объявил, что покинет клуб по завершении сезона.
В бытность футболистом Вальверде выступал за «Барселону» в период с 1988 по 1990 год на позиции нападающего, сыграв за каталонцев 22 матча и забив восемь голов. Тренерскую карьеру начал в 2001 году, войдя в тренерский штаб испанского «Атлетика», а позднее возглавив клуб. Также он занимал пост главного тренера в испанских клубах «Эспаньол», «Вильярреал» и «Валенсия», а также в греческом «Олимпиакосе».
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