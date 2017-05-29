«Барселона» объявила о назначении Вальверде на пост главного тренера

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт с 53-летним испанским специалистом заключен на два года.

«Вальверде имеет талант, знания и опыт, которые нам необходимы, — сказал Бартомеу. — Он любит футбол и имеет стиль подходящий нашему клубу».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ernesto Valverde is the new <a href="https://twitter.com/FCBarcelona">@FCBarcelona</a> coach. <br>Welcome, Ernesto!<a href="https://twitter.com/hashtag/HolaValverde?src=hash">#HolaValverde</a> <a href="https://t.co/XBjdEztHRe">pic.twitter.com/XBjdEztHRe</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/869241050145189888">29 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Предыдущий главный тренер команды Луис Энрике ранее объявил, что покинет клуб по завершении сезона.

В бытность футболистом Вальверде выступал за «Барселону» в период с 1988 по 1990 год на позиции нападающего, сыграв за каталонцев 22 матча и забив восемь голов. Тренерскую карьеру начал в 2001 году, войдя в тренерский штаб испанского «Атлетика», а позднее возглавив клуб. Также он занимал пост главного тренера в испанских клубах «Эспаньол», «Вильярреал» и «Валенсия», а также в греческом «Олимпиакосе».