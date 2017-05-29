«Бетис» намерен продать Зозулю

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Как сообщает ABC de Sevilla, в клубе украинскому футболисту сообщили, что не рассчитывают на его услуги в следующем сезоне.

Также сообщается, что «Бетис» отклонил предложение по Зозуле от « Нью-Йоркс Космос», который хотел получить игрока бесплатно. Испанский клуб намерен заработать на продаже футболиста.

Напомним, что Зозуля на условиях аренды вторую часть последнего сезона должен был играть в «Райо Вальекано», но ультрас мадридского клуба устроили акции протеста и угрожали форварду. В итоге украинец вернулся в «Бетис», но по правилам ФИФА не мог играть за Огурцов. ФИФА потом разрешила Зозуле, в виде исключения, совершить еще один переход, но только в чемпионаты, которые стартовали в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля приостановил карьеру в национальной сборной Украины.