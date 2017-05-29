«Арсенал» поздравил Аршавина с 36-летием

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Бывшему капитану сборной России, ныне выступающему за казахстанский «Кайрат», в понедельник исполнилось 36 лет.

За «Арсенал» Аршавин выступал с 2009 по 2013 год. В составе «канониров» он провёл 145 матчей, забил 31 гол и сделал 46 голевых передач.

В день рождения Аршавина пресс-служба «Арсенала» напомнила болельщикам о его эффектном голе в ворота «Блэкберна».

Также «Арсенал» спросил болельщиков о том, какие самые яркие воспоминания у них остались от игры Аршавина.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? Happy birthday to you, <a href="https://twitter.com/AndrArshavin23">@AndrArshavin23</a> - 36 today ? <a href="https://t.co/d1wMjxhPBl">pic.twitter.com/d1wMjxhPBl</a></p>— Arsenal FC (@Arsenal) <a href="https://twitter.com/Arsenal/status/869096472847020032">29 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? As today is <a href="https://twitter.com/AndrArshavin23">@AndrArshavin23</a>'s birthday, here's something for us all to enjoy... <a href="https://t.co/SvcTra5Kag">pic.twitter.com/SvcTra5Kag</a></p>— Arsenal FC (@Arsenal) <a href="https://twitter.com/Arsenal/status/869109565328982016">29 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>