Фабрегас не отрицает возможный уход из «Челси»
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал о своем положении в стане лондонской команды.
«Может ли малое количество игрового времени заставить меня подумать об уходе? Не обязательно, но это футбол. Никогда не говори никогда. Может случиться всякое, но я не один раз говорил, что в «Челси» чувствую любовь фанатов. Каждый раз, когда выходил на поле, я старался показывать готовность играть на высочайшем уровне, — цитирует Фабрегаса ESPN.
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