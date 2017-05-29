Фабрегас не отрицает возможный уход из «Челси»

«Может ли малое количество игрового времени заставить меня подумать об уходе? Не обязательно, но это футбол. Никогда не говори никогда. Может случиться всякое, но я не один раз говорил, что в «Челси» чувствую любовь фанатов. Каждый раз, когда выходил на поле, я старался показывать готовность играть на высочайшем уровне, — цитирует Фабрегаса ESPN.