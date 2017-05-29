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29 мая 2017, 16:55 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Фабрегас не отрицает возможный уход из «Челси»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал о своем положении в стане лондонской команды.

«Может ли малое количество игрового времени заставить меня подумать об уходе? Не обязательно, но это футбол. Никогда не говори никогда. Может случиться всякое, но я не один раз говорил, что в «Челси» чувствую любовь фанатов. Каждый раз, когда выходил на поле, я старался показывать готовность играть на высочайшем уровне, — цитирует Фабрегаса ESPN.

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