Лам введён в зал славы «Баварии»
Бывший защитник и капитан «Баварии» Филипп Лам введён в зал славы мюнхенского клуба.
Об этом говорится на официальном сайте команды. По ходу сезона-2016/17 33-летний Лам принял решение завершить игровую карьеру.
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«Для меня большая честь быть связанным с этими великими футболистам и персонами «Баварии», — сказал Лам.
Филипп Лам является воспитанником «Баварии», в которой играл более 20 лет.
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