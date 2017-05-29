Лам введён в зал славы «Баварии»

Об этом говорится на официальном сайте команды. По ходу сезона-2016/17 33-летний Лам принял решение завершить игровую карьеру.

В зал славы также входят Карл-Хайнц Румменигге, Ули Хёнесс, Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр и другие.

«Для меня большая честь быть связанным с этими великими футболистам и персонами «Баварии», — сказал Лам.

Филипп Лам является воспитанником «Баварии», в которой играл более 20 лет.