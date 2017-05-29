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29 мая 2017, 15:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Абраев и Тлешев могут возглавить «Шахтер»

Как стало известно Sports.kz, места экс-руководителей карагандинского «Шахтера» Аскара Абильдаева и Игоря Солошенко в ближайшее время могут занять Олжас Абраев и Мурат Тлешев.

Как стало известно Sports.kz места <nobr>экс-руководителей</nobr> карагандинского Шахтера <span class=error>Аскара</span> Абильдаева и Игоря <span class=error>Солошенко</span> в ближайшее время могут занять <span class=error>Олжас</span> <span class=error>Абраев</span> и <span class=error>Мурат</span> <span class=error>Тлешев</span>. Увеличить
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Последним местом работы Абраева была Профессиональная футбольная лига Казахстана, где он был президентом. Мурат Тлешев же только в прошлом году завершил карьеру футболиста.

Стоит уточнить, что Олжас Абраев должен стать новым директором, а Мурат Тлешев — спортивным директором.

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Абильдаев и Еременко официально покинули «Шахтер»

Абильдаев и Еременко официально покинули «Шахтер»

Исполнительный директор футбольного клуба «Шахтер» Абильдаев Аскар Зубайдилдаевич и главный тренер Алексей Борисович Еременко принимая во внимание неудовлетворительное текущее положение команды в турнирной таблице Премьер-Лиги, пришли к взаимному соглашению о прекращении трудовых отношений между главным тренером и АО «Футбольный клуб «Шахтер».
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