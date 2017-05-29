Абраев и Тлешев могут возглавить «Шахтер»
Как стало известно Sports.kz, места
экс-руководителей карагандинского «Шахтера» Аскара Абильдаева и Игоря Солошенко в ближайшее время могут занять Олжас Абраев и Мурат Тлешев.
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Последним местом работы Абраева была Профессиональная футбольная лига Казахстана, где он был президентом. Мурат Тлешев же только в прошлом году завершил карьеру футболиста.
Стоит уточнить, что Олжас Абраев должен стать новым директором, а Мурат Тлешев — спортивным директором.
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