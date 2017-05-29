Абраев и Тлешев могут возглавить «Шахтер»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Последним местом работы Абраева была Профессиональная футбольная лига Казахстана, где он был президентом. Мурат Тлешев же только в прошлом году завершил карьеру футболиста.



Стоит уточнить, что Олжас Абраев должен стать новым директором, а Мурат Тлешев — спортивным директором.