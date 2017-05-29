Абильдаев и Еременко официально покинули «Шахтер»

Вчера великий сын Рима, Франческо Тотти сыграл свой последний матч за итальянскую «Рому». Этому клубу он был предан 24 года своей футбольной карьеры. Мы решили вспомнить великолепных игроков, которые всю футбольную карьеру были преданы одному клубу.