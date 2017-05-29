Абильдаев и Еременко официально покинули «Шахтер»
Исполнительный директор футбольного клуба «Шахтер» Абильдаев Аскар Зубайдилдаевич и главный тренер Алексей Борисович Еременко принимая во внимание неудовлетворительное текущее положение команды в турнирной таблице
Премьер-Лиги, пришли к взаимному соглашению о прекращении трудовых отношений между главным тренером и АО «Футбольный клуб «Шахтер».
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Исполнительный директор «АО «ФК Шахтер» Абильдаев А. З. и спортивный директор Солошенко И. А., исходя из текущего неудовлетворительного выступления команды в чемпионате, подали заявления об отставке.
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