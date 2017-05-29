Фонсека отпустил в отпуск Срну, Феррейру и бразильцев

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Утром 29 мая «горняки» собрались на загородной базе «Святошин». Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека разрешил капитану Дарио Срне, нападающему Факундо Феррейре и бразильским легионерам уйти в отпуск, не дожидаясь официального завершения чемпионата.