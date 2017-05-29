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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29905137/
29 мая 2017, 15:14 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Фонсека отпустил в отпуск Срну, Феррейру и бразильцев

Шахтер начал подготовку к заключительному матчу сезона.

Шахтер начал подготовку к заключительному матчу сезона. Увеличить
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Утром 29 мая «горняки» собрались на загородной базе «Святошин». Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека разрешил капитану Дарио Срне, нападающему Факундо Феррейре и бразильским легионерам уйти в отпуск, не дожидаясь официального завершения чемпионата.

К поединку с «Александрией» готовятся 19 футболистов, включая игроков молодежной команды Гиорги Арабидзе и Игоря Кирюханцева.

Завтра в первой половине дня у дончан запланирована короткая предыгровая сессия, а вечером — выезд на матч.

Напомним, что матч 32-го тура Премьер-лиги Украины «Александрия» — «Шахтер» состоится 31 мая. Начало в 19:00.

Шахтер Д
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