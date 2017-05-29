Фонсека отпустил в отпуск Срну, Феррейру и бразильцев
Шахтер начал подготовку к заключительному матчу сезона.
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Видимо, что-то случилось...
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Утром 29 мая «горняки» собрались на загородной базе «Святошин». Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека разрешил капитану Дарио Срне, нападающему Факундо Феррейре и бразильским легионерам уйти в отпуск, не дожидаясь официального завершения чемпионата.
К поединку с «Александрией» готовятся 19 футболистов, включая игроков молодежной команды Гиорги Арабидзе и Игоря Кирюханцева.
Завтра в первой половине дня у дончан запланирована короткая предыгровая сессия, а вечером — выезд на матч.
Напомним, что матч 32-го тура
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