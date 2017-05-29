Тер Штеген продлил контракт с «Барселоной» до 2022 года

Информация появилась на официальном сайте клуба. Договор с 25-летним футболистом рассчитан до лета 2022 года. Прежний контракт истекал 30 июня 2019 года.

В договоре немецкого футболиста прописана сумма отступных в размере € 180 млн. В «Барселоне» Марк-Андре тер Штеген играет с 2014 года, куда за 12 млн был куплен у мёнхенгладбахской «Боруссии».

С тех пор тер Штеген принял участие в 93 официальных матчах за «Барселону».