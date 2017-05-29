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29 мая 2017, 15:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Болельщики МС признали Давида Сильву лучшим игроком сезона-2016/17

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва признан лучшим игроком сезона-2016/17 по мнению болельщиков.

Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

В результате первого раунда голосования, которое проводилось при поддержке официального клуба болельщиков «Манчестер Сити», определились три финалиста: Кевин Де Брёйне, Давид Сильва и Серхио Агуэро.

Кевин Де Брёйне, сделавший 16 результативных передач в сезоне-2016/17, был назван лучшим игроком «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, а Серхио Агуэро ранее дважды признавался лучшим в составе «горожан».

Давид Сильва принял участие в 45 официальных матчах за «Манчестер Сити», забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.

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