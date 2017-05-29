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29 мая 2017, 14:59 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения

Лондонский «Арсенал» поздравил с днем рождения своего бывшего полузащитника Андрея Аршавина, который сейчас выступает за «Кайрат».

Ранее это сделали Кайрат Зенит и ФИФА. Увеличить
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Сегодня, 29 мая, экс-капитану сборной России исполнилось 36 лет. За «Арсенал» Аршавин выступал с 2009 по 2013 год. За 144 матча во всех турнирах он забил 31 гол.

К поздравлению официальный твиттер «Арсенала» прикрепил видео гола Аршавина в ворота «Блэкберна».

«Здесь кое-что, что заставляло нас наслаждаться», — говорится в сообщении.

«4 гола на “Энфилде”? Победный “Барселоне”? Первый гол за клуб? Какое ваше любимое воспоминание об Андрее Аршавине, который празднует день рождения?» — спросил «Арсенал» у своих фанатов.

Ранее Аршавина с днем рождения поздравили питерский «Зенит», «Кайрат» и ФИФА.

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