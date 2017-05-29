«Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения
Лондонский «Арсенал» поздравил с днем рождения своего бывшего полузащитника Андрея Аршавина, который сейчас выступает за «Кайрат».
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Сегодня, 29 мая,
К поздравлению официальный твиттер «Арсенала» прикрепил видео гола Аршавина в ворота «Блэкберна».
«Здесь
«4 гола на “Энфилде”? Победный “Барселоне”? Первый гол за клуб? Какое ваше любимое воспоминание об Андрее Аршавине, который празднует день рождения?» — спросил «Арсенал» у своих фанатов.
Ранее Аршавина с днем рождения поздравили питерский «Зенит», «Кайрат» и ФИФА.
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