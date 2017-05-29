«Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения

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Сегодня, 29 мая, экс-капитану сборной России исполнилось 36 лет. За «Арсенал» Аршавин выступал с 2009 по 2013 год. За 144 матча во всех турнирах он забил 31 гол.

К поздравлению официальный твиттер «Арсенала» прикрепил видео гола Аршавина в ворота «Блэкберна».

«Здесь кое-что, что заставляло нас наслаждаться», — говорится в сообщении.

«4 гола на “Энфилде”? Победный “Барселоне”? Первый гол за клуб? Какое ваше любимое воспоминание об Андрее Аршавине, который празднует день рождения?» — спросил «Арсенал» у своих фанатов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Scoring 4️⃣ at Anfield? That Barcelona winner? His first goal for the club?<br><br>What are your best memories of birthday boy <a href="https://twitter.com/AndrArshavin23">@AndrArshavin23</a>? <a href="https://t.co/SlMQRNN2IY">pic.twitter.com/SlMQRNN2IY</a></p>— Arsenal FC (@Arsenal) <a href="https://twitter.com/Arsenal/status/869122140515074048">29 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее Аршавина с днем рождения поздравили питерский «Зенит», «Кайрат» и ФИФА.