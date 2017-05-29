Пеллегрино ушел в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Алавес»
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт. Аргентинец Маурисио Пеллегрино ушел в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Алавес», сообщается в официальном микроблоге испанской команды в Twitter.
Пеллегрино возглавил «Алавес» летом 2016 года и занял с командой девятое место в чемпионате Испании-2016/17. В субботу «Алавес» под руководством 45-летнего специалиста уступил «Барселоне» в финале Кубка Испании.
«Я был счастлив здесь как тренер и хотел бы поблагодарить всех в клубе за их помощь. Особенно игроков. Уверен, что команда продолжить и дальше выполнять свои задачи», — сказал Пеллегрино на специальной
На протяжении карьеры Пеллегрино возглавлял испанскую «Валенсию», а также аргентинские «Эстудиантес» и «Индепендьенте». О новом тренере «Алавеса» на данный момент не сообщается.
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