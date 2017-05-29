Пеллегрино ушел в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Алавес»

Пеллегрино возглавил «Алавес» летом 2016 года и занял с командой девятое место в чемпионате Испании-2016/17. В субботу «Алавес» под руководством 45-летнего специалиста уступил «Барселоне» в финале Кубка Испании.

«Я был счастлив здесь как тренер и хотел бы поблагодарить всех в клубе за их помощь. Особенно игроков. Уверен, что команда продолжить и дальше выполнять свои задачи», — сказал Пеллегрино на специальной пресс-конференции.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">? | Puedes ver la despedida completa de Mauricio Pellegrino en <a href="https://t.co/8SzFmQ20Ac">https://t.co/8SzFmQ20Ac</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GoazenGlorioso?src=hash">#GoazenGlorioso</a> <a href="https://t.co/WRwLe0zDJS">pic.twitter.com/WRwLe0zDJS</a></p>— Deportivo Alavés (@Alaves) <a href="https://twitter.com/Alaves/status/869149628096237570">29 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На протяжении карьеры Пеллегрино возглавлял испанскую «Валенсию», а также аргентинские «Эстудиантес» и «Индепендьенте». О новом тренере «Алавеса» на данный момент не сообщается.