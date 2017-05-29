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29 мая 2017, 14:01 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Марко Ройс пропустит несколько месяцев из-за частичного разрыва крестообразных связок

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт. Футболист дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пропустит несколько месяцев из-за частичного разрыва крестообразных связок, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Ройс получил повреждение в финале Кубка Германии против франкфуртского «Айнтрахта» (2:1), который прошел в субботу в Берлине. По результатам обследования у игрока был диагностирован частичный разрыв крестообразных связок правого колена.

«Дальнейшие исследования будут проводиться в течение следующих нескольких дней, чтобы определить курс лечения. Исходя из этого, “Боруссия” пока не будет делать точных прогнозов относительно сроков восстановления игрока (Ройса)», — говорится в сообщении дортмундцев.

В сезоне-2016/17 Ройс провел за дортмундский клуб 24 матча, в которых забил 13 мячей.

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