Марко Ройс пропустит несколько месяцев из-за частичного разрыва крестообразных связок

Ройс получил повреждение в финале Кубка Германии против франкфуртского «Айнтрахта» (2:1), который прошел в субботу в Берлине. По результатам обследования у игрока был диагностирован частичный разрыв крестообразных связок правого колена.

«Дальнейшие исследования будут проводиться в течение следующих нескольких дней, чтобы определить курс лечения. Исходя из этого, “Боруссия” пока не будет делать точных прогнозов относительно сроков восстановления игрока (Ройса)», — говорится в сообщении дортмундцев.

В сезоне-2016/17 Ройс провел за дортмундский клуб 24 матча, в которых забил 13 мячей.