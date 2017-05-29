Динамовец Ярмоленко забил гол за сборную мира в благотворительном матче в Мадриде

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Встреча прошла в Мадриде и стала прощальным поединком для стадиона «Висенте Кальдерон».

Ярмоленко появился на поле сразу после перерыва и забил один из пяти мячей сборной мира. На 57-й минуте игры украинец отличился ударом головой. Ассистировал Ярмоленко мексиканец Куатемок Бланко.

Ярмоленко был одним из немногих действующих футболистов в сборной мира. Кроме него, играли Роналдиньо, Рене Игита, Звонимир Бобан, Клаудио Каниджа, Ежи Дудек и многие другие звезды. Матч закончился победой сборной мира 5:4.