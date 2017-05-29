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29 мая 2017, 13:54 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Динамовец Ярмоленко забил гол за сборную мира в благотворительном матче в Мадриде

Капитан киевского «Динамо» и один из лидеров сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко принял участие в благотворительном матче между легендами мадридского «Атлетико» и сборной мира.

Это был прощальный поединок для домашней арены мадридского <span class=error>Атлетико</span> — <span class=error>Висенте</span> Кальдерон. Увеличить
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Встреча прошла в Мадриде и стала прощальным поединком для стадиона «Висенте Кальдерон».

Ярмоленко появился на поле сразу после перерыва и забил один из пяти мячей сборной мира. На 57-й минуте игры украинец отличился ударом головой. Ассистировал Ярмоленко мексиканец Куатемок Бланко.

Ярмоленко был одним из немногих действующих футболистов в сборной мира. Кроме него, играли Роналдиньо, Рене Игита, Звонимир Бобан, Клаудио Каниджа, Ежи Дудек и многие другие звезды. Матч закончился победой сборной мира 5:4.

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