ФИФА поздравила Андрея Аршавина с днем рождения
Международная федерация футбола (ФИФА) в официальном твиттере поздравила с днем рождения бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.
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Сегодня, 29 мая, форварду «Кайрата», ранее игравшему в «Зените», лондонском «Арсенале» и «Кубани», исполнилось 36 лет. Именно его фотографию выбрала
«С Днем рождения, Шава!
Сегодня своё 36-летие отмечает полузащитник ФК «Кайрат» Андрей Аршавин.
Андрей вот уже два сезона защищает цвета нашего клуба и является одним из лидеров команды. Большой опыт за спиной и высокий класс помогают Андрею являться одним из самых результативных игроков команды.
Футбольный клуб «Кайрат» поздравляет Андрея с Днем рождения! Желаем спортивного долголетия, успехов, здоровья и счастья!
С праздником! ", — говорится в поздравлении на сайте алматинского клуба.
Не забыл про своего бывшего игрока и «Зенит», в составе которого Аршавин стал трехкратным чемпионом России, дважды — серебряным призером и один раз — бронзовым, обладателем Кубка
Также сегодня отмечает день рождения еще один бывший капитан российской сборной —
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