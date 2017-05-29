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29 мая 2017, 13:19 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

ФИФА поздравила Андрея Аршавина с днем рождения

Международная федерация футбола (ФИФА) в официальном твиттере поздравила с днем рождения бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.

Также игрока с 36-летним поздравил Кайрат за который он выступает последние два года. Увеличить
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Сегодня, 29 мая, форварду «Кайрата», ранее игравшему в «Зените», лондонском «Арсенале» и «Кубани», исполнилось 36 лет. Именно его фотографию выбрала пресс-служба федерации для стандартного твита о днях рождения футболистов.

«С Днем рождения, Шава!

Сегодня своё 36-летие отмечает полузащитник ФК «Кайрат» Андрей Аршавин.

Андрей вот уже два сезона защищает цвета нашего клуба и является одним из лидеров команды. Большой опыт за спиной и высокий класс помогают Андрею являться одним из самых результативных игроков команды.

Футбольный клуб «Кайрат» поздравляет Андрея с Днем рождения! Желаем спортивного долголетия, успехов, здоровья и счастья!

С праздником! ", — говорится в поздравлении на сайте алматинского клуба.

Не забыл про своего бывшего игрока и «Зенит», в составе которого Аршавин стал трехкратным чемпионом России, дважды — серебряным призером и один раз — бронзовым, обладателем Кубка премьер-лиги, Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Также сегодня отмечает день рождения еще один бывший капитан российской сборной — экс-хавбек «Спартака», «Химок» и астанинского «Локомотива» Егор Титов, которому исполнился 41 год.

Кайрат
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