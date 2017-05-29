ФИФА поздравила Андрея Аршавина с днем рождения

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Сегодня, 29 мая, форварду «Кайрата», ранее игравшему в «Зените», лондонском «Арсенале» и «Кубани», исполнилось 36 лет. Именно его фотографию выбрала пресс-служба федерации для стандартного твита о днях рождения футболистов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">? <a href="https://twitter.com/hashtag/HBD?src=hash">#HBD</a> to <a href="https://twitter.com/TobinHeath">@TobinHeath</a> (29), <a href="https://twitter.com/AndrArshavin23">@AndrArshavin23</a> (36), <a href="https://twitter.com/arnefriedrich">@arnefriedrich</a> (38) & Roberto di Matteo (47)<a href="https://t.co/PZIRc6ZMm6">https://t.co/PZIRc6ZMm6</a> <a href="https://t.co/IrQrNjHT2w">pic.twitter.com/IrQrNjHT2w</a></p>— FIFA.com (@FIFAcom) <a href="https://twitter.com/FIFAcom/status/869101008667893760">29 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«С Днем рождения, Шава!

Сегодня своё 36-летие отмечает полузащитник ФК «Кайрат» Андрей Аршавин.

Андрей вот уже два сезона защищает цвета нашего клуба и является одним из лидеров команды. Большой опыт за спиной и высокий класс помогают Андрею являться одним из самых результативных игроков команды.

Футбольный клуб «Кайрат» поздравляет Андрея с Днем рождения! Желаем спортивного долголетия, успехов, здоровья и счастья!

С праздником! ", — говорится в поздравлении на сайте алматинского клуба.

Не забыл про своего бывшего игрока и «Зенит», в составе которого Аршавин стал трехкратным чемпионом России, дважды — серебряным призером и один раз — бронзовым, обладателем Кубка премьер-лиги, Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Андрею Аршавину — 36! С днем рождения, легенда! <a href="https://t.co/runFCZlUxt">pic.twitter.com/runFCZlUxt</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/869112617733943296">29 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>