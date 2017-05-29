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29 мая 2017, 12:16 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Ярмоленко — лучший игрок 31-го тура Лиги Пари-Матч

Капитан Динамо поразил игрой в матче с Шахтером.

Капитан Динамо поразил игрой в матче с Шахтером. Увеличить
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УПЛ совместно с ТМ «Parimatch», опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определили самого яркого футболиста из всех, принявших участие в играх 31 тура Лиги Пари-Матч.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Виктор Грачев, Дмитрий Поворознюк, Вадим Мисюра, Игорь Цыганик, Йожеф Сабо, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу.

По итогам голосования победу одержал нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко, в матче с «Шахтером» отметился дублем. За него отдали голоса все респонденты, кроме одного.

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